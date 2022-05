Zysk Atalu za I kw. 2022 r. mocno przebił oczekiwania analityków

/ Atal

Grupa Atal odnotowała w I kw. 2022 roku 406,4 mln zł przychodów i 109 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 69,8 mln zł, a przychody ukształtują się na poziomie 360,8 mln zł.

Marża brutto ze sprzedaży w pierwszym kwartale wyniosła 32,7 proc., a marża netto 26,8 proc.

W okresie czterech miesięcy 2022 r. grupa zawarła łącznie 968 umów deweloperskich i przedwstępnych.

Tegoroczny potencjał sprzedaży (umowy deweloperskie i przedwstępne) grupa obecnie szacuje na 3.000 - 3.500 lokali. Potencjał przekazań natomiast na ok. 3.500 lokali.

"W tym roku szacujemy, że kontraktacja wyniesie ok. 3 – 3,5 tys. lokali. Tegoroczne, niższe niż przed rokiem, plany dostosowane są do bieżących realiów. W obecnej sytuacji szacujemy osiągnięcie ok. 75 proc. tego, na co liczylibyśmy w normalnych okolicznościach. W tej kalkulacji uwzględniamy spowolnienie decyzji po stronie kupujących spowodowane niepewnością" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Zbigniew Juroszek.

Prezes ocenił, że wojna na Ukrainie oddziałuje na deweloperów, a w przypadku Atalu wpływa na wydłużenie procesu decyzyjnego nabywców - co jego zdaniem jest analogiczną sytuacją do początku pandemii koronawirusa w 2020 roku.

"Należy podkreślić, że konflikt zbrojny na Ukrainie nie wprowadza zmian strukturalnych na polskim rynku deweloperskim. Nadal brakuje w Polsce mieszkań, a Polacy chcą poprawiać swoje warunki bytowe. Wojna, inflacja i stopy procentowe mogą przejściowo ustabilizować rynek, który znajdował się w bardzo aktywnej fazie wzrostu. Co więcej, wzrost liczby ludności Polski po przyjęciu gości z Ukrainy, długoterminowo może okazać się stymulantem, ponieważ część z nich postanowi zostać na stałe w Polsce i będzie szukać w związku z tym nieruchomości" - powiedział Juroszek.

Poniżej przedstawiamy wyniki Atalu w pierwszym kwartale 2022 roku oraz ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes i poprzednich wyników (dane w mln zł).

1Q2022 wyniki kons. różnica r/r q/q Przychody 406,4 360,8 12,60% 41,40% -37,40% EBITDA 124,6 89 40,00% 114,50% -31,50% EBIT 123,8 88,6 39,80% 115,60% -31,70% zysk netto j.d. 109 69,8 56,30% 124,70% -23,00% marża EBITDA 30,70% 24,80% 5,9 10,44 2,62 marża EBIT 30,50% 24,50% 5,93 10,48 2,53 marża netto 26,80% 19,30% 7,5 9,94 5,01

