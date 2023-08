Ataki na Most Krymski. Ukraina przyznaje się do udziału

fot. Sergei Malgavko / / TASS

Przedstawiciele Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) brali udział w obu atakach na Most Krymski - potwierdził sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ołeksij Daniłow, cytowany w czwartek przez agencję UNIAN. Chodzi o ataki jesienią ubiegłego roku oraz niedawny w lipcu tego roku.

"Nasi wojskowi weryfikują rzekomą +nietykalność+ wielu obiektów uważanych w Rosji za zabezpieczone w 100 procentach. To m.in. Most Krymski. Bezpośrednio wspominali o nim przedstawiciele naszej SBU, którzy uczestniczyli zarówno w pierwszej, jak też drugiej (operacji wymierzonej w ten cel)" - oznajmił Daniłow.

Szef RBNiO odniósł się również do blokady morskiej Ukrainy, którą rosyjskie władze próbują wprowadzić po wcześniejszym wycofaniu się z tzw. porozumienia zbożowego, gwarantującego do lipca eksport ukraińskich produktów zbożowych przez Morze Czarne.

"Jest to lekceważenie nie tylko Ukrainy, ale też światowej społeczności, ponieważ korzystanie z wód (morza otwartego) zostało zagwarantowane na mocy prawa międzynarodowego. Rosja łamie jednak wszystkie międzynarodowe regulacje, w tym morskie, wyłącznie dlatego, że tak jej się podoba. Rzecz jasna, skończy się to dla (Rosjan) bardzo, bardzo źle. To tylko kwestia czasu" - zapewnił polityk.

8 października 2022 roku na Moście Krymskim doszło do wybuchu i pożaru. Ukraińskie media podały, powołując się na źródła, że była to operacja specjalna SBU. Kierownictwo służby nie skomentowało wówczas tych doniesień.

Dwa dni później Siergiej Aksjonow, gubernator Krymu z nadania Moskwy, przekonywał na antenie rosyjskiej telewizji, że "wszelkie prace remontowe na moście powinny zakończyć się w ciągu miesiąca lub półtora". Jednak ruch samochodowy został tam przywrócony dopiero w lutym 2023 roku.

17 lipca 2023 roku most został poważnie uszkodzony po raz drugi. Przedstawiciele Ukrainy dotychczas oficjalnie nie potwierdzali związku Kijowa z tym incydentem.

18 lipca przywrócono ruch na jednym pasie mostu. Rosjanie zapowiedzieli, że remont przeprawy potrwa prawdopodobnie do jesieni. Sytuacja ta, jak oceniają eksperci, będzie wpływać na logistykę armii rosyjskiej na południu Ukrainy.

Zbudowany w 2018 roku most na Krym łączy okupowany przez Rosję od 2014 roku Półwysep Krymski z rosyjskim Krajem Krasnodarskim. Przeprawę osobiście otwierał Władimir Putin. Od początku inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku połączenie jest wykorzystywane przez Kreml do transportu żołnierzy i sprzętu wojskowego na Krym, a następnie na Ukrainę. (PAP)

