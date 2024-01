Atak zimy w Norwegii. W Oslo zanotowano rekordowo niską temperaturę

BADANIE Długie dojazdy do pracy mogą nasilać objawy depresji Długi czas dojazdów do pracy jest istotnie powiązany z nasileniem objawów depresyjnych - wykazali koreańscy naukowcy. Osoby, których droga do pracy zajmowała ponad godzinę, częściej wykazywały objawy...