Atak na wojska USA w Jordanii. Biden zapowiada zemstę, Iran umywa ręce

Turcja: eksportowane do Izraela uzbrojenie jest używane do sportu i polowań, a nie prowadzenia wojny Eksportowane z Turcji do Izraela uzbrojenie jest używane do sportu i polowań, a nie prowadzenia wojny - poinformował turecki urząd statystyczny TUIK, komentując dane świadczące o sprzedaży tureckiego uzbrojenia państwu, którego działania w Strefie Gazy są w Turcji szeroko krytykowane.