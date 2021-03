Atak na klientów OLX. KNF ostrzega przed "służbami" oferującymi pomoc

Twitter/CERT Polska

Twa kolejny atak na klientów portalu OLX. Oszuści podszywają się pod służby i oferują rzekomą pomoc w odzyskaniu straconych pieniędzy. To nie koniec pomysłów przestępców, którzy wykorzystują także wizerunek firmy InPost oraz Poczty Polskiej do wyłudzenia danych kart płatniczych.

W ostatnim czasie liczba ataków, podczas których oszuści wykorzystują wizerunek portalu sprzedażowego OLX, gwałtownie wzrosła. "(...) problem urósł do skali, jakiej do tej pory jeszcze nie widzieliśmy w polskim internecie" – podaje serwis Niebezpiecznik oraz wskazuje ze oszustwo "na OLX" jest najczęściej zgłaszanym w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Dziennie portal otrzymuje około kilkudziesięciu zgłoszeń dotyczących tych właśnie wyłudzeń.

Cyberprzestępcy korzystają z komunikatora WhatssApp i kontaktują się z potencjalną ofiarą. W treści wiadomości wysyłają link do fałszywego serwisu firmy kurierskiej InPostu lub Poczty Polskiej, za którego pomocą użytkownik OLX ma rzekomo odebrać opłatę za wystawiony przedmiot. Po kliknięciu w link pojawia się formularz, który wymaga podania informacji o karcie płatniczej.

Obserwujemy nowy wariant znanego oszustwa z wykorzystaniem platformy OLX i komunikatora WhatsApp. Tym razem przestępcy wysyłają linki do fałszywych stron Poczty Polskiej i InPostu. Zachowajcie ostrożność i zgłaszajcie podejrzane wiadomości na https://t.co/dmKMSSbgAt pic.twitter.com/XYPlu6aYse — CERT Polska (@CERT_Polska) March 18, 2021

– Sprzedający na portalu OLX, uważajcie‼ Nasz zespół zaobserwował nowe warianty już znanego oszustwa, w którym przestępcy nakłaniają do wpisania danych karty płatniczej na fałszywych stronach. Tym razem korzystają z wizerunku Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej InPost – ostrzega CERT Polska na Twitterze.

Na tym internetowi przestępcy nie kończą. W drugim wariancie oszustwa podszywają się pod służby i rzekomo oferują pomoc w zwrocie utraconych pieniędzy użytkownikom, którzy zostali oszukani. W wiadomości podają m.in., że otrzymali informację z banku i przesyłają link do fałszywej strony wyłudzającej dane do karty płatniczej.

⚠️UWAGA! Oszuści na OLX próbują nowych metod!



Podszywając się pod służby, oferują "pomoc" w zwrocie utraconych pieniędzy już raz oszukanym użytkownikom.

Po raz kolejny przesyłają fałszywe linki wyłudzające dane do karty płatniczej.



Nie dajcie się oszukać! pic.twitter.com/QN5n2lEi7L — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) March 22, 2021

– W ostatnim czasie oszuści wyłudzający dane próbują również nawiązywać pierwszy kontakt za pośrednictwem OLX. Dbamy o to, by takie próby uniemożliwić, czasami jednak dochodzą one do skutku. Pamiętaj więc, by zachować najwyższą ostrożność, jeśli ktoś przekierowuje rozmowę poza OLX (np. na adres email lub komunikator) lub nakłania Cię do kliknięcia w link – może on prowadzić nie tylko do fałszywej strony, ale także do pobrania złośliwego oprogramowania – czytamy na blogu OLX.

