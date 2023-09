Atak na Kapitol. Posypały się kary więzienia dla Proud Boys

Trump nie przyznaje się do zarzutów o próbę zamiany rezultatów wyborów prezydenckich Były prezydent USA Donald Trump nie przyznał się w czwartek do zarzutów postawionych w 98-stronicowym akcie oskarżenia w związku z próbami nieudanej zmiany wyników w wyborach do Białego Domu w 2020 roku przeprowadzonych w stanie Georgia.