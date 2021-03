AstraZeneca zmniejsza dostawy szczepionki dla Polski

Dworczyk: 16 mln sztuk szczepionki Johnson&Johnson trafi do Polski

Do Polski zostanie dostarczonych około 16 mln sztuk szczepionki firmy Johnson & Johnson - poinformował w piątek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds, szczepień Michał Dworczyk. Zgodnie z deklaracjami producenta do końca drugiego kwartału do Polski może dotrzeć około 2,5 mln tych szczepionek - dodał.