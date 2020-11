AstraZeneca: Skuteczność szczepionki na koronawirusa to ok. 90 proc.

fot. Pavlo Gonchar / Reuters

Brytyjska firma AstraZeneca ogłosiła w poniedziałek, że szczepionka przeciw koronawirusowi opracowana przez nią wraz z Uniwersytetem Oxfordzkim spełniła wymagania dotyczące skuteczności, a przy zastosowaniu optymalnej dawki skuteczność wynosi ok. 90 proc.

Firma poinformowała też, że żaden z zaszczepionych uczestników badań nie doznał ciężkiej infekcji koronawirusem wymagającej hospitalizacji.

Badania nie wykazały poważnych efektów ubocznych u pacjentów.

Dwa tygodnie temu amerykański koncern Pfizer podał, że opracowywana wspólnie z niemieckim BioNTech szczepionka na Covid-19 jest skuteczna w 90 proc. W środę firma doprecyzowała - skuteczność szczepionki wynosi 95 proc.

Pfizer zaczął produkcję szczepionki, jeszcze zanim przekonał się o jej skuteczności, do końca roku ma być gotowych 50 mln dawek, które wystarczą do zaszczepienia 25 mln osób. Firma zapowiada, że do końca 2021 r. będzie w stanie wyprodukować 1,3 mld dawek.

O podobnej skuteczności swojego projektu szczepionki przeciwko Covid-19 poinformowała także amerykańska firma Moderna; bardzo zaawansowane są również projekty szczepionek przygotowywane przez brytyjsko-szwedzką firmę AstraZeneca we współpracy z Uniwersytetem Oksfordzkim oraz przez amerykański koncern Johnson & Johnson.

