Aston Martin pokazał wyniki, a Alonso zachwycił na torze F1. Akcje producenta aut mocno do góry

Notowany na giełdzie Aston Martin pokazał na początku miesiąca wyniki finansowe za 2022 r. i ogromną stratę będącą m.in. wynikiem drogiego dolara. Akcje spółki od tego czasu jednak pną się do góry, bo sprzedaż rośnie, a prognozy dla firmy wydają optymistyczne. W dodatku Fernando Alonso poprowadził bolid Aston Martina do pierwszego podium od 2021 r. podczas wyścigu formuły 1.

fot. Thomas Fuessle / imago sport / Forum / /

Aston Martin to producent luksusowych samochodów sportowych notowany na giełdzie w Londynie jako Aston Martin Lagonda Global Holdings. Tylko od początku roku cena jego akcji podrożała o 94 proc. do ponad 300 pensów z ok. 155 pensów płaconych na początku stycznia. W marcu akcje podrożały już o 50 proc., a w bieżącym tygodniu - o 25 proc.

tradingeconomics.com

O Aston Martinie jest ostatnio głośno z dwóch powodów. Po pierwsze spółka podała na początku marca wyniki finansowe za 2022 r. Po drugie startujący w najwyższej serii wyścigowej Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team zdobył pierwsze od czerwca 2021 r. (GP Azerbejdżanu) podium w wyścigu za sprawą trzeciego miejsca Fernando Alonso i to na inaugurację sezonu podczas GP Bahrajnu.

Wyniki finansowe są na razie w tyle za tymi sportowymi. Co prawda koncern pokazał, że przychody wzrosły o 26 proc. w ciągu roku do 1,38 mld GBP, a zysk brutto wzrósł o 31 proc. rok do roku do 450,7 mln GBP, jednak spółce ciąży ogromne zadłużenie. Firma zwiększyła straty przed opodatkowaniem rok do roku do 495 mln GBP w 2022 r. z 213,8 ​​mln GBP odnotowanych w 2021 r.

Jak wskazano w raporcie, istotny wpływ miała rewaluacja niektórych długów denominowanych w dolarach amerykańskich. Dług urósł wraz z tym, jak GBP znacznie osłabił się w stosunku do dolara amerykańskiego w ciągu roku.

Rosnące przychody, sprzedaż samochodów oraz prognozy zachęciły jednak inwestorów do inwestycji w legendarnego producenta samochodów, z których korzystał James Bond. Firma spodziewa się, że wolumen sprzedaży wzrośnie do 7 000 sztuk w 2023 r., a skorygowany zysk EBITDA wzrośnie o około 20 proc. W 2022 r. Aston Martin zaraportował sprzedaż 6 412 szt. wyprodukowanych samochodów, z czego ponad połowa dotyczyła linii Aston Martin DBX opisującej gamę SUV-ów.

„W 2023 r. spodziewamy się znacznego wzrostu rentowności w porównaniu z 2022 r., przede wszystkim dzięki wzrostowi wolumenów i wyższej marży brutto zarówno w pojazdach podstawowych, jak i specjalnych” – oświadczyła spółka.

Aston Martin zgłosił także lepsze, niż oczekiwano wyniki produkcji supersamochodów Valkyrie. Pojazdy o wartości 2,5 miliona funtów mają te same wysokiej klasy specyfikacje, co samochód torowy Formuły 1. Firma dostarczyła 80 swoich Walkirii w zeszłym roku w porównaniu z 10 w 2021 roku.

Aston Martin Valkyrie is one-of-a-kind. Made to push boundaries, it's a no-holds barred experiment in automotive engineering - that's completely road legal.#AstonMartin #Valkyrie — Aston Martin (@astonmartin) June 7, 2022

„W ciągu ostatnich trzech lat konsekwentnie odwoływałem się do naszego celu, jakim jest osiągnięcie około 2 miliardów funtów przychodów i 500 milionów funtów skorygowanej EBITDA do 2024/25. […] Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia tych celów finansowych” – powiedział główny udziałowiec Lawrence Stroll oraz ojciec Lance’a Strolla, zajmującego drugi fotel kierowcy teamu F1.

Pochodzący z Kanady miliarder (właściciel m.in. marek Pepe Jeans Tommy Hilfiger) Lance Stroll zaangażował się w Aston Martina w 2020 r., kupując za ok. 656 mln dolarów 16,7 proc. akcji spółki. W zeszłym roku pozyskano od inwestorów 653 milionów funtów, aby pomóc wzmocnić bilans Astona Martina. Część pieniędzy przeznaczono na obniżenie zadłużenia o 14 procent do 765,5 mln funtów.

Sam Stroll zwiększył swoje zaangażowanie do 27,9 proc. w akcjonariacie. Poza tym pozyskano kapitał m.in. od narodowego funduszu majątkowego Arabii Saudyjskiej, który posiada obecnie 18,7 proc. udziałów. Kolejnym dużym akcjonariuszem jest Mercedes z udziałem 9,7 proc. oraz chiński Geely, który posiada 7,6 proc. udziałów w firmie.

„Nasz portfel zamówień nigdy nie był silniejszy. […] Przyszłość jest fantastyczna, nadchodzą samochody, podstawy biznesu są niezwykle silne. A popyt nigdy nie był większy”— powiedział w zeszłym miesiącu Lawrence Stroll w CNBC.

Jednak analitycy banku inwestycyjnego Jefferiesa tonują nastroje. Już po wynikach napisali, że droga producenta luksusowych samochodów do spłaty zadłużenia jest nadal kręta.

„Biorąc pod uwagę ryzyko rynkowe i egzekucyjne, szukalibyśmy bardziej atrakcyjnych akcji do wejścia” – napisali w komentarzu, cytowani na portalu proactiveinvestors.

Analitycy Jeffries określili cenę docelową akcji Aston Martina na 160 pensów, ale cena na giełdzie w Londynie przebiła we wtorek już 300 pensów.

Michał Kubicki