Ast: planujemy do końca maja uchwalić zmiany w przepisach o SN

Rozmowy dotyczące ewentualnego kompromisu ws. zmian w przepisach o Sądzie Najwyższym nadal trwają i czekamy na konkluzje; chcielibyśmy uchwalić nowelizację do końca maja - mówił PAP Marek Ast (PiS), szef sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka, która pracuje nad projektami w tej sprawie.

Sejmowa komisja sprawiedliwości pracuje nad dwoma projektami zmian w przepisach o Sądzie Najwyższym - prezydenta i posłów PiS, ale to projekt Andrzeja Dudy został uznany za wiodący. Zakłada on likwidację Izby Dyscyplinarnej SN, a także proponuje wprowadzenie instytucji "testu bezstronności i niezawisłości sędziego".

"Nie wykluczone, że komisja sprawiedliwości zbierze się we wtorek, by kontynuować prace nad projektami zmian w przepisach o SN. W tej chwili trwają jeszcze rozmowy, co do ewentualnego kompromisu na linii Solidarna Polska - ośrodek prezydencki. Czekamy na ewentualne konkluzje z tych rozmów" - podkreślił Ast.

Pytany, czy możliwe jest głosowanie nad projektem na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które zaplanowano w dniach 11-12 maja, poseł stwierdził, że wszystko zależy czy uda się osiągnąć porozumienie.

"Rozmowy idą w takim kierunku, aby test niezawisłości i bezstronności miał jakieś bezpieczniki, żeby faktycznie nie doprowadziło to do nadużywania tej instytucji i przewlekłości postępowań" - wskazał Ast.

"Sądzę, że do posiedzenia komisji jakieś kompromisowe rozwiązanie zostanie zaproponowane. Jakieś drobne zmiany, które spowodują, że +test+ będzie, ale jednocześnie zostaną wprowadzone jakieś bezpieczniki, by nie był on nadużywany" - powiedział poseł PiS.

Według Asta zmiany w SN powinny być uchwalone do końca tego miesiąca. "Chcielibyśmy, aby Sejm zakończył prace i uchwalił projekt do końca maja" - powiedział.

Projekt prezydenta zakłada likwidację Izby Dyscyplinarnej SN; sędziowie, którzy w niej orzekają, mieliby możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku. W SN miałaby zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Spośród wszystkich sędziów SN, z wyjątkiem m.in. prezesów izb SN, miałyby być wylosowane 33 osoby, spośród których prezydent wybierać ma na pięcioletnią kadencję 11 sędziów do składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej.

W projekcie zaproponowana została instytucja określana mianem "testu bezstronności i niezawisłości sędziego", dająca każdemu obywatelowi - jak wskazywał prezydent - prawo do rozpatrzenia jego sprawy przez bezstronny i niezawisły sąd.

Solidarna Polska do projektu prezydenta złożyła ponad 20 poprawek w dwóch pakietach. Główne z nich dotyczą wykreślenia instytucji "testu bezstronności i niezawisłości sędziego". "Celem poprawki jest realne wzmocnienie niezawisłości sędziowskiej, poprzez wyeliminowanie niezgodnej z Konstytucją RP procedury badania niezawisłości sędziowskiej po powołaniu sędziego na swój urząd przez prezydenta RP" - uzasadniła SP.

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka pytana w piątek w Polsat News, czy możliwe jest wykreślenie z projektu instytucji "testu niezawisłości i bezstronności sędziów" stwierdziła: "To jest spójna koncepcja i rozwiązania proponowane przez prezydenta tworzą całość". "Jest możliwość wprowadzenia korekt, ale co do samej zasadności instytucji, pan prezydent stoi na stanowisku, że ona się powinna ostać" - dodała. (PAP)

autor: Rafał Białkowski

