Assay Management z zarzutami UOKiK za ofertę weksli inwestycyjnych

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił spółce Assay Management zarzut naruszania zbiorowych interesów konsumentów. Postępowanie prowadzone jest również przeciwko Assay ASI, która jest wystawcą weksli inwestycyjnych – poinformował Urząd. Obu spółkom grozi kara w wysokości do 10 proc. obrotu.

fot. Mateusz Szymański / / Bankier.pl

Jak wskazał w czwartek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, firma Assay Management zajmuje się pozyskiwaniem klientów na rzecz Assay Management Alternatywna Spółka Inwestycyjna (Assay ASI) i zachęca do zawarcia oferowanego przez nią porozumienia wekslowego, które według spółki jest pewną inwestycją ze stałym oprocentowaniem i regularnie wypłacanymi odsetkami. "Deklaracjom korzyści z zakupu weksli inwestycyjnych towarzyszy zapewnienie o objęciu działalności Grupy Assay nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego" – zauważono.

"Jak wynika z ustaleń UOKiK, informacje przekazywane konsumentom mogą wprowadzać w błąd co do pewności uzyskania przyszłych korzyści finansowych z inwestycji w porozumienie wekslowe Assay ASI, które w rzeczywistości nie daje gwarancji deklarowanych przez spółkę zysków. Podobnie zapewnienia o objęciu działalności Grupy Assay nadzorem KNF mogą sugerować, że takiej kontroli podlega także promowana oferta +weksli inwestycyjnych+, co jest niezgodne z prawdą" – przekazał Urząd.

Cytowany w komunikacie Prezes UOKiK Tomasz Chróstny postawił spółce Assay Management zarzut naruszania zbiorowych interesów konsumentów. Postępowanie prowadzone jest również przeciwko Assay Management Alternatywna Spółka Inwestycyjna (Assay ASI), która jest wystawcą weksli oraz przeciwko osobom zarządzającym Grupą Assay.

Obu spółkom grozi kara do 10 proc. obrotu, a członkowie zarządu mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności finansowej do 2 mln zł.

Stwierdzono, że za przekazane przez konsumentów w ramach porozumienia wekslowego środki Assay ASI nabywa udziały oraz akcje w start-upach. "Warunkiem otrzymywania wypłat jest stabilne funkcjonowanie tych podmiotów, które jednak, będąc w początkowej fazie rozwoju i oferując innowacyjne rozwiązania, niosą ryzyko utraty płynności finansowej" – zwrócono uwagę.

"Co więcej, samo posługiwanie się w relacjach z konsumentami wekslem, w sposób w jaki robi to Assay ASI, jest sprzeczne z jego funkcją. Spółka wykorzystuje go w celu pozyskania kapitału, co skutkuje przeniesieniem na konsumentów ryzyka prowadzonej działalności inwestycyjnej. Gwarantem bezpieczeństwa takiego produktu jest jedynie wypłacalność jego wystawcy" – ocenił UOKiK.

W opinii Prezesa UOKiK, Assay Management przekazuje nieprawdziwe informacje o pewności uzyskiwania korzyści finansowych z oferowanych porozumień wekslowych.

"Konsumenci mają prawo zakładać, że kierowany do nich przekaz jest rzetelny, nie wprowadza w błąd i uwzględnia wszystkie istotne informacje - na tej podstawie podejmują decyzje odnośnie zarządzania swoimi oszczędnościami" – stwierdził Chróstny.

UOKiK przypomniał, że w przepisach prawa nie istnieje pojęcie "weksla inwestycyjnego" – zostało ono wymyślone przez przedsiębiorców na określenie kolejnego produktu umożliwiającego im pozyskanie kapitału. Gwarantem bezpieczeństwa "weksla inwestycyjnego" – wskazano – jest wypłacalność jego wystawcy i nie są one zabezpieczone systemem gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ani nie podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. "W przypadku upadłości wystawcy weksli, konsumenci mogą nie odzyskać swoich pieniędzy" – podsumowano. (PAP)

ra/ drag/