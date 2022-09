Asbis otworzył największy salon Apple w Centralnej Azji

/ Apple

Asbisc Enterprises Plc, dystrybutor, deweloper i dostawca produktów, rozwiązań i usług IT oraz IoT na rosnących rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, otworzył w Ałmaty, największym mieście w Kazachstanie, salon iSpace, który ma status Apple Premium Partner. Jest on siódmym salonem Apple prowadzonym przez Asbis w Kazachstanie - poinformowała notowana na warszawskiej giełdzie spółka.

Asbis jest oficjalnym dystrybutorem produktów Apple w 11 krajach zrzeszonych w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw oraz prowadzi na terenie swojej działalności w sumie 21 salonów Apple.

iSpace to sieć sklepów technologicznych Apple prowadzonych przez Asbis ze statusem Apple Premium Partner, która obecna jest również w Armenii, Gruzji, Azerbejdżanie, Ukrainie i na Białorusi. Salon iSpace w centrum handlowym Esentai Mall będzie 3. w Ałmaty, natomiast pozostałe znajdują się w stolicy kraju Astanie oraz w miastach Aktau i Karaganda.

"Kazachstan rozwija się bardzo dobrze i wciąż widzimy potencjał wzrostu sprzedaży w tym kraju. Jest to najszybciej rozwijający się kraj w Azji Centralnej pod względem wzrostu PKB. Obecnie mamy znaczącą pozycję rynkową w tym kraju, ale wciąż pracujemy nad jej wzmocnieniem oraz rozbudowujemy sieć naszych klientów i partnerów. Dlatego otwarcie kolejnego salonu Apple w największym mieście tego kraju to dla nas naturalny krok. Będzie to wizytówka wszystkich sklepów salonów Apple prowadzonych przez Asbis i nie tylko zapewni jeszcze większą dostępność produktów, ale przede wszystkim da możliwość bliższego zapoznania się z technologią tej marki wszystkim odwiedzjącym" - powiedział prezes Grupy Asbis Siarhei Kostevitch.

