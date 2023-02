Asbis miał w IV kw. 28,7 mln USD zysku netto, podobnie jak rok temu

Asbis Enterprises, dystrybutor, deweloper i dostawca produktów, rozwiązań i usług IT oraz IoT, zanotował w IV kw. 2022 r. 28,7 mln USD zysku netto, co oznacza wyrównanie rekordowego wyniku sprzed roku - poinformował Asbis w raporcie. Analitycy spodziewali się zysku netto w przedziale 25,2-26,9 mln USD.

Przychody Asbis w czwartym kwartale wyniosły 780,3 mln USD (spadek o 17,69 proc. rdr).

EBITDA w czwartym kwartale wyniosła 39,7 mln USD wobec 42,2 mln USD przed rokiem i oczekiwań analityków w przedziale 37,8-41,9 mln USD.

Zysk operacyjny (EBIT) spadł o 6,91 proc. i osiągnął 38,0 mln USD w porównaniu do 40,8 mln USD w IV kw. 2021 r. Oczekiwania analityków co do EBIT mieściły się w przedziale 36,8-40,4 mln USD.

W czwartym kwartale 2022 r. marża zysku brutto Asbisu wzrosła do 9,06 proc. z 7,53 proc. przed rokiem.

W całym 2022 roku Asbis wygenerował przychody w wysokości 2.690 mln USD (spadek o 12,6 proc. rdr i osiągnął zysk netto po opodatkowaniu w wysokości 75,9 mln USD, w porównaniu do 77,1 USD w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Na 31 grudnia 2022 r. Asbis miał 134,6 mln USD w gotówce i ekwiwalentach, w porównaniu do 184,6 mln USD na koniec 2021 r.

W IV kwartale 2022 r. głównie z powodu wojny na Ukrainie, ale także pogarszającej się sytuacji gospodarczej i wysokiej inflacji wiele linii produktowych odnotowało spadki.

Asbis podał, że w zakresie marek własnych cały czas pracuje nad udoskonaleniem siedmiu marek własnych (Aeno, Canyon, Cron Robotics, Lorgar, Perenio, Prestigio i Prestigio Solutions) w celu generowania wyższych poziomów przychodów i jednocześnie wyższych marż zysku brutto.

"Na rok 2023 planujemy dalszą ekspansję marek własnych w Europie Zachodniej i Afryce" - napisano w raporcie rocznym Asbisu.

Regiony byłego Związku Radzieckiego oraz Europy ŚrodkowoWschodniej tradycyjnie miały największy udział w przychodach grupy. Udział krajów byłego Związku Radzieckiego w przychodach ogółem wyniósł 53,47 proc. w IV kwartale 2022 r. w porównaniu do 64,01 proc. rok temu.

Znaczny spadek sprzedaży w IV kwartale 2022 roku odnotowano na rynkach bezpośrednio dotkniętych wojną na Ukrainie. Z drugiej strony spółce udało się zwiększyć sprzedaż w Armenii (o 217,4 proc.), w Niemczech (+125,4 proc.), Gruzji (+124,1 proc.), Azerbejdżanie (+58,3 proc.), Zjednoczonych Emiratach Arabskich (+40,3 proc.) oraz w Kazachstanie (wzrost o 33,7 proc.). (PAP Biznes)

