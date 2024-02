Argentyńska terapia szokowa Javiera Milei przystopowana. Kongres nie poparł reform

Argentyńscy kongresmeni wstrzymali kluczowy pakiet reform gospodarczych libertariańskiego prezydenta Javiera Milei, odsyłając go do poprawek. Megaustawa wraca do punktu wyjścia, co wyhamuje radykalny projekt naprawy peronistycznej gospodarki.

fot. CRISTINA SILLE/ AGUSTIN MARCARIAN/ @visegrad24 / / Reuters/ Twitter

We wtorek 6 lutego prezydent Argentyny Javier Milei poniósł poważną porażkę na drodze do gruntownych zmian w pogrążonym w kryzysie państwie. Gdy Izba Deputowanych przygotowywała się do głosowania nad projektem ustawy deregulacyjnej, znanej jako "Omnibus", prezydencka partia La Libertad Avanza (LLA) zwróciła się o przerwę w obradach.

Następnie politycy LLA ogłosili, że pakiet reform zostanie odesłany do komisji legislacyjnej w celu ponownego rozpatrzenia. Aktualne propozycje nie znalazły bowiem poparcia w niższej izbie argentyńskiego kongresu. Javier Milei zdobył w wyborach 56% głosów, ale jego partia nie powtórzyła tego sukcesu. LLA kontroluje tylko 38 miejsc w 257-osobowej Izbie Deputowanych.

Prezydent i jego partia liczyli na wsparcie określanej jako pro-biznesowa partii PRO oraz bardziej umiarkowanych polityków z partii Union Civica Radical oraz Hacemos por Nuestro Pais. Plan przeciągnięcia wszystkich potrzebnych kongresmenów się nie powiódł, w czym pewną rolę mogły odegrać gwałtowne protesty obywateli przed argentyńskim kongresem.

Odrzucenie pakietu reform nastąpiło w dniu, w którym Milei zdecydował o potrojeniu regulowanych opłat za metro w Buenos Aires. Podwyżki w tym oraz wielu innych obszarach, do których dopłacało państwo, są postrzegane jako konieczne, żeby zredukować deficyt kraju, ale spotykają się z dużym niezadowoleniem społeczeństwa.

Sympatyków nowemu prezydentowi nie przysporzyła również 53% dewaluacja peso, po której tempo wzrostu cen towarów i usług przyspieszyło ze 120% do 200%, co stanowi pierwszy tak gwałtowny skok od czasów argentyńskiej hiperinflacji na początku lat 90.

Javier Milei planuje zmienić opiekuńcze państwo w wolnorynkową gospodarkę i od samego początku było jasne, że jego rynkowe reformy początkowo odbiją się na finansach obywateli, z których 40% żyje w stanie ubóstwa. Z drugiej strony dekrety Milei zaczynają przynosić już pewne efekty. W samym styczniu argentyńskie rządowe wydatki zmniejszyły się o 40% rdr.

Urabianie kompromisu

Początkowo pakiet reform "Omnibus" zawierał 660 przepisów obejmujących gospodarkę, handel, kulturę, prawo karne, a nawet kluby piłkarskie. Od tego czasu na drodze negocjacji mających doprowadzić do kompromisu i jej przegłosowania, ustawa została zredukowana do około 300 artykułów. Odpadły z niej m.in. kontrowersyjne przepisy dotyczące tłumienia protestów.

Megaustawa Javiera Milei zawierała jednak nadal wiele sztandarowych projektów prezydenta, dotyczących prywatyzacji państwowych spółek i rezygnacji z dopłat w wielu dziedzinach życia Argentyńczyków.

Prawodawcy niższej izby zatwierdzili projekt ustawy w głosowaniu ogólnym w zeszłym tygodniu po trzech dniach debaty. W Argentynie takie ustawodawstwo stoi jednak przed drugim procesem, w którym zatwierdzony musi zostać każdy artykuł. Tutaj reformy Milei spotkały się z większym oporem. Kiedy LLA złożyła wniosek o ponowne skierowanie ustawy do komisji legislacyjnej, członkowie opozycji cieszyli się, wiwatowali i klaskali.

Na oficjalnym profilu kancelarii prezydenta na platformie X pojawiła się natomiast "lista zdrajców" zawierająca nazwiska polityków, "którzy mogąc ułatwić reformy wybrane przez 56% Argentyńczyków, postanowili w dalszym ciągu grać na rękę kaście".

La Oficina del Presidente agradece el compromiso legislativo del bloque Frente PRO, encabezado por Cristian Ritondo, del diputado Miguel Ángel Pichetto, y del sector de la UCR que acompañó el proyecto, así como a todos los diputados que este martes votaron a favor en particular… — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 7, 2024

- Nasz program rządowy został przegłosowany przez 56% Argentyńczyków i nie jesteśmy gotowi negocjować go z tymi, którzy zniszczyli kraj - skomentował na platformie X Javier Milei, który dowiedział się o wstrzymaniu ustawy podczas wizyty w Izraelu - Wiemy, że zmiana systemu, w którym politycy wzbogacili się kosztem Argentyńczyków, nie będzie łatwa - dodał.

Jeżeli pakiet reform Javiera Milei zostanie przegłosowany w Izbie Deputowanych, będzie musiał zostać zatwierdzony również przez argentyński Senat. W nim La Libertad Avanza obstawia 7 z 72 miejsc.