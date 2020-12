Argentyna zatwierdziła do użytku szczepionkę AstraZeneca przeciw Covid-19

Irlandia wprowadza kolejny lockdown - co najmniej do końca stycznia

W związku z nową odmianą koronawirusa w Irlandii o północy ze środy na czwartek przywrócony zostanie najwyższy, piąty poziom restrykcji, co oznacza kolejny lockdown, który potrwa co najmniej do 31 stycznia - ogłosił w środę wieczorem irlandzki rząd.