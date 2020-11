Aresztowano mężczyznę, który ukradł pół miliona złotych z rachunku bankowego

fot. Anatol Chomicz / FORUM

Policjanci z Rawy Mazowieckiej (woj. łódzkie) zatrzymali podejrzanego o kradzież pół miliona złotych z konta bankowego. Drugi sprawca od roku siedzi w areszcie - poinformowała mł. asp. Małgorzata Lewandowska.

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej z Rawy Mazowieckiej zatrzymali współsprawcę kradzieży z włamaniem na konto bankowe należące do jednego z przedsiębiorców z powiatu piotrkowskiego (Łódzkie) - podała mł. asp. Małgorzata Lewandowska z rawskiej policji.

"W 2018 roku łupem sprawców padło pół miliona złotych, które wypłacono z jednego z banków na terenie powiatu rawskiego" - przypomniała. Dodała, że ponad rok temu policjanci zatrzymali pierwszego z mężczyzn, do którego należał rachunek bankowy, na który skradzione pieniądze zostały przelane i który wypłacił je z banku. 24–letniego mieszkańca Warszawy aresztowano.

Rawscy policjanci nadal jednak poszukiwali drugiego sprawcy. "Doprowadziło to do zatrzymania 28–letniego mieszkańca powiatu piaseczyńskiego, któremu prokurator także przedstawił zarzut kradzieży z włamaniem na konto bankowe. Aresztowano go na 3 miesiące" - podała Lewandowska.

Obu mężczyznom grozi kara do 10 lat więzienia. (PAP)

autor: Hubert Bekrycht

