Dobre wyniki Arctic Paper. Kurs mocno w górę

Vigo System zmniejszył w I kw. zysk netto o 81 proc. z powodu rozruchu nowej inwestycji

Vigo System zmniejszył przychody w pierwszym kwartale 2022 roku o 19,6 proc. do 11,7 mln zł, zysk netto spadł o 80,8 proc. do 0,9 mln zł, a skorygowana EBITDA spadła do 2,8 mln zł z 6,3 mln zł przed rokiem.