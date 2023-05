Wyniki Arctic Paper lepsze od oczekiwań. "Nadal koncentrujemy się na rentowności"

Arctic Paper miał w pierwszym kwartale 2023 roku 107,9 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej - poinformował producent papieru graficznego i celulozy w komunikacie. Wynik jest lepszy od oczekiwań analityków, którzy liczyli na 95,1 mln zł zysku netto.

Wyższy od oczekiwań analityków jest też wynik EBIT i EBITDA Arctic Paper. W pierwszym kwartale EBITDA wyniosła 185,5 mln zł (rynek liczył na 171,5 mln zł), a EBIT sięgnął 155,6 mln zł (analitycy spodziewali się 140,8 mln zł).

O 2,5 proc. niższe od oczekiwań były natomiast przychody, które wyniosły 1,03 mld zł.

Prezes Arctic Paper Michał Jarczyński wskazuje, że w pierwszym kwartale 2023 roku rynek był bardziej niestabilny, z popytem na niższym poziomie niż w 2022 roku. W efekcie wyniki były niższe w ujęciu r/r, ale lepsze niż w 4 kwartale 2022 roku.

"Połączenie segmentu celulozy i papieru, które historycznie pozwalało na stabilizację cykli koniunkturalnych, działało na siebie wzmacniająco, ponieważ oba segmenty radziły sobie dobrze" - napisał Jarczyński w komentarzu do wyników.

Dodał, że popyt na papier wykazuje ten sam trend, co w czwartym kwartale 2022 roku, z niższymi wolumenami sprzedaży dla wszystkich gatunków i segmentów.

"Nadal z powodzeniem koncentrujemy się na rentowności, zamiast dążyć do pełnego wykorzystania mocy produkcyjnych, dlatego odpowiednio dostosowaliśmy nasze moce, uwzględniając przestoje w produkcji w celu zrównoważenia podaży i popytu w tym okresie" - napisał prezes.

Przychód Arctic Paper ze sprzedaży papieru na tonę jest o 30 proc. wyższy w porównaniu do I kwartału 2022 roku, natomiast wykorzystanie mocy produkcyjnych spadło do 71 proc. (z 99 proc. przed rokiem). Przychody ze sprzedaży papieru spadły do 722,3 mln zł (z 819,6 mln zł rok temu) przy EBITDA 113,8 mln (130,0 mln zł rok temu) i marży EBITDA 15,8 proc. (15,9 proc. przed rokiem).

W przypadku należącej do grupy spółki Rottneros - segment celulozy - sprzedaż netto wzrosła o 13 proc. do 744 mln SEK.

EBITDA pozostała na poziomie 178 mln SEK, natomiast wolumen wyniósł 87.200 ton (100.000 rok wcześniej).

Z powodu rosnących kosztów, słabnącego dolara oraz zmniejszenia popytu, Rottneros podjął decyzję o zmniejszeniu zatrudnienia o 24 osoby w zakładzie Vallvik. Firma zdecydowała się zainwestować 180 mln SEK w rozbudowę mocy produkcyjnych celulozy CTMP w Rottneros z 125 000 do 165 000 ton.

W przypadku segmentu opakowań wolumeny były w pierwszym kwartale nieco niższe niż w kwartale porównywalnym.

"Nadal świadomie hamujemy jego rozwój, ponieważ zarządzamy produkcją pod kątem wartości na tonę, a papier graficzny od kilku kwartałów wykazuje lepsze marże. Inwestycja joint venture z Rottnerosem w nowy zakład produkcyjny tacek z formowanego włókna celulozowego w Kostrzynie przebiega zgodnie z planem" - napisał Michał Jarczyński.

Zdolność produkcyjna zakładu ma wynieść ok. 80 mln sztuk rocznie, a spółka spodziewa się osiągnąć obroty na poziomie ok. 60 mln zł przy wykorzystaniu pełnych mocy wytwórczych.

"Kontynuujemy rozwój naszego segmentu energetycznego. Nowe projekty w Szwecji, obejmujące farmę fotowoltaiczną wraz z magazynem energii, są częścią długoterminowej strategii zmniejszania ekspozycji grupy na fluktuacje cen energii elektrycznej a także umożliwią świadczenie usług systemowych na rzecz operatora szwedzkiej sieci przesyłowej. Uruchomienie tej inwestycji planowane jest na 2024 rok. Realizujemy zgodnie z harmonogramem budowę farmy fotowoltaicznej w Kostrzynie" - napisał prezes.

Kilka innych projektów w obszarze energii i efektywności energetycznej jest w fazie planowania, na różnych etapach zaawansowania.

"Obecnie mamy do czynienia z większą niepewnością, co do perspektyw rynku niż pod koniec 2022 roku i spodziewamy się nowych wyzwań. Kontynuujemy dywersyfikację naszej działalności zgodnie ze strategią 4P realizując nowe inwestycje w segmencie opakowań i energii, przy jednoczesnym utrzymaniu i wzmacnianiu naszej pozycji biznesowej w segmencie papieru i celulozy. Solidna sytuacja finansowa daje nam możliwość kontynuowania naszych planów" - napisał Michał Jarczyński.

Poniżej przedstawiamy wyniki grupy Arctic Paper w pierwszym kwartale 2023 roku oraz ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes i wyników poprzednich okresów.

Dane w mln zł.

1Q2023 wyniki kons. różnica r/r q/q Przychody 1032,0 1058,3 -2,5% -7,1% -4,9% EBITDA 185,5 171,5 8,2% -9,8% 32,5% EBIT 155,6 140,8 10,5% -11,6% 42,4% zysk netto j.d. 107,9 95,1 13,5% -10,6% 48,6% marża EBITDA 18,0% 16,2% 1,77 -0,55 5,07 marża EBIT 15,1% 13,3% 1,78 -0,77 5,00 marża netto 10,5% 9,0% 1,47 -0,41 3,76

