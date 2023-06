"Architekt Putina" ma problemy podatkowe. Włochy zapowiadają, że będą go ścigać

Polska odbudowa Ukrainy. Emilewicz: Chcemy dołączyć do unijnej platformy Powojenna odbudowa Ukrainy to szansa na ogromne kontrakty dla polskich firm. Chcemy, by Polska dołączyła do unijnej platformy, która przygotowuje plan i m.in. szacuje środki potrzebne na odbudowę dróg, infrastruktury krytycznej - powiedziała PAP wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jadwiga Emilewicz.