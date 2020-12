Brytyjski potentat na rynku odzieżowym zbankrutował wskutek epidemii

Rząd chce, by specustawa funduszowa działała do końca grudnia 2023 r.

Rząd na wtorkowym posiedzeniu ma się zając projektem, który wydłuży działanie tzw. specustawy funduszowej do końca 2023 roku. Chodzi o to, by w dobie pandemii zapewnić płynność realizacji i rozliczeń projektów dofinansowanych ze środków unijnych.