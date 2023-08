Aquaparki popłynęły z cenami biletów. Fala podwyżek w polskich parkach wodnych

Wakacje są czasem, kiedy szczególnie chętnie korzystamy z kąpieli wodnych. Ci, którzy nie wyjechali nad morze, jezioro lub choćby nad rzekę, zwykle poszukują takich atrakcji w mieście. Sprawdziliśmy, ile trzeba wydać, aby zrelaksować się w największych polskich aquaparkach.

Każdy park wodny posiada własną ofertę, w której ceny biletów zależą m.in. od wieku gościa, długości pobytu na terenie obiektu, dnia tygodnia, pory dnia, a nawet sposobu zakupu wejściówki. Zwykle jednak jest to niemały wydatek dla większości domowych budżetów.

We Wrocławiu najtańsze bilety rodzinne

We Wrocławskim Parku Wodnym bilet ulgowy na 2 godziny kosztuje 50 zł, natomiast za okazaniem wrocławskiej legitymacji szkolnej 38 zł. Z kolei bilet normalny 2-godzinny to wydatek 60 zł. Natomiast bilet ulgowy na cały dzień kosztuje 60 zł (za okazaniem wrocławskiej legitymacji szkolnej – 45 zł), a normalny 75 zł. W przypadku całodniowego biletu rodzinnego (2+2) to na dziś koszt 199 zł.

Jak mówi Bankier.pl Tomasz Sikora, rzecznik wrocławskiego aquaparku, obiekt podniósł ceny w lutym 2023 po tym, jak wprowadził oszczędności i modernizacje po swojej stronie.

– Wzrosły opłaty za jednorazowe bilety normalne i ulgowe oraz ceny biletów rodzinnych – twierdzi Tomasz Sikora. – Jednak stali goście nie musieli obawiać się podwyżek. Przeciwnie - kupując karnet na 3 miesiące mogą korzystać z niego przez cztery miesiące.

Według rzecznika wrocławskiego aquaparku wzrost cen biletów na basenach w całej Polsce jest spowodowany podwyżkami, jakie wprowadzili dostawcy gazu i prądu. Wrocławski Park Wodny dostał w ubiegłym roku taką prognozę, że za gaz od 2023 roku będzie płacił o 1200 proc. więcej.

– Zrobiliśmy wiele, by ograniczyć podwyżki – twierdzi Tomasz Sikora. – Gdybyśmy nie wprowadzili oszczędności u siebie - zamykając na zimę basen zewnętrzny, wprowadzając innowacyjne rozwiązania, jak żagle termiczne, gdybyśmy sami nie kupowali gazu na giełdzie, gdybyśmy założyli ręce i tylko patrzyli na rzeczywistość wzrastających cen gazu i prądu - wtedy bilet całodzienny do aquaparku powinien kosztować 405 zł. To, że kosztuje 75 zł to efekt szukania oszczędności u siebie.

Liczy się pora i forma zakupu biletu

Również ceny biletów w Termie Bania w stosunku do okresu sprzed pandemii wzrosły. Jak twierdzi Monika Radwańska, kierownik ds. marketingu w Termach Bania, czynniki, które zdecydowały o obecnym kształcie naszej oferty cenowej to inflacja i wzrost kosztów utrzymania.

Najtańsze bilety 2,5-godzinne kosztują tu dla dorosłych i dzieci powyżej 13 lat 85 zł, dla seniorów 75 zł, a dla dzieci do 13 lat 65 zł. Z kolei 3,5-godzinny wypoczynek rodzinny dla trzech osób to wydatek minimum 219 zł.

– Równolegle do cennika standardowego nasi goście mogą korzystać z biletów promocyjnych np. biletów rodzinnych - zakup min. 3 biletów w pakiecie, popołudniowych czy biletów dostępnych wyłącznie online – mówi Bankier.pl Monika Radwańska. – Oferty te są zależne od pewnych warunków m.in. godziny wejścia czy formy zakupu. Są one bardziej atrakcyjne cenowo, a tym samym bardzo popularne wśród naszych gości.

W Poznaniu ceny ubiegłoroczne

Z kolei w poznańskich Termach Maltańskich bilety można kupić w takiej samej cenie jak rok temu.

– W naszym aquaparku od ponad roku nie było podwyżek cen biletów. Ostatnia zmiana miała miejsce przed ubiegłymi wakacjami – mówi Bankier.pl Filip Szymanowski, dyrektor marketingu i sprzedaży w Termach Maltańskich w Poznaniu. – Oczywiście wzrost cen mediów czy inflacja mają dla nas znaczenie, jednak przewidzieliśmy to już w zeszłym roku i uwzględniliśmy w naszym cenniku.

W poznańskim aquaparku za 2-godzinny bilet normalny trzeba zapłacić 55 zł, za ulgowy 47 zł, a rodzinny (dla trzech osób – w tym przynajmniej jednego dziecka) – 111 zł. Natomiast całodniowa wejściówka to odpowiednio 89 zł, 78 zł i 189 zł.

W Termach Maltańskich z tańszych wejściówek mogą skorzystać seniorzy, właściciele karnetów np. sportowych, korzystający z basenów sportowych oraz użytkownicy programu OK Poznań.

Jak jest w innych dużych aquaparkach?

W Park of Poland – Suntago najtańszy bilet 2-godzinny (jedynie do strefy basenów) dla dorosłych i nastolatków (od 16 do 18 lat) kosztuje 100 zł. Natomiast bilety dla dzieci uzależnione są od ich wzrostu. Dla tych powyżej 120 cm (do 16 lat) - 85 zł, do 120 cm - 75 zł, a dla maluchów, które nie przekroczyły 90 cm – 1 zł. Bilety całodniowe to koszt 155 zł dla osób dorosłych i nastolatków, 135 zł dla dzieci powyżej 120 cm, 135 zł dla niższych, a dla maluchów 1 zł.

W parku wodnym w Krakowie bilety 2-godzinne kosztują 55 zł (ulgowy) i 59 zł (normalny), a za bilet standardowy bez limitu czasowego trzeba zapłacić 74 zł (ulgowy) i 86 zł (normalny). Natomiast wejściówki rodzinne dla minimum 3 osób na 2 godziny to wydatek 162 zł.

Z kolei w Zakopanem 2,5-godzinny bilet ulgowy do aquaparku kosztuje w wersji ulgowej 49 zł, a normalny 65 zł. Bez limitu czasowego kosztują one odpowiednio 79 i 90 zł. Natomiast pakiet rodzinny (2+2) to koszt 199 zł, a bez limitu czasu 279 zł.