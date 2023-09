Apple zaprezentowało nowy zegarek. To pierwszy neutralny węglowo produkt firmy

Koncern Apple zaprezentował we wtorek nowy zegarek Apple Watch Series 9; ma być pierwszym produktem firmy, którego wytwarzanie nie zwiększy emisji dwutlenku węgla. Ogłosił też, że nie będzie dłużej używał skóry w wytwarzaniu żadnych produktów. Koncern zaprezentował również nową wersję swojego flagowego telefonu iPhone 15, pierwszą z uniwersalnym wejściem USB-C.

/ Apple

Jak powiedział podczas wtorkowej konferencji Wonderlust szef koncernu Tim Cook, nowy smart watch jest pierwszym urządzeniem, który spełnia zobowiązanie do osiągnięcia neutralności węglowej w produkcji sprzętu do 2030 r. Według Apple nowy zegarek stworzony jest z większej ilości materiałów z recyklingu, a jego produkcja zasilana jest "100 proc. czystą elektrycznością".

Zrezygnowano też ze skórzanych pasków na rzecz nowej tkaniny, również stworzonej w części z odzyskanych materiałów. Z recyklingu pochodzi też kobalt używany w baterii zegarków. Zarówno Series 9, jak i nowy Apple Watch Ultra 2 mają nowy procesor firmy, S9, oraz mogą być sterowane za pomocą podwójnego ściśnięcia kciuka i palca wskazującego.

Nowy iPhone 15

Apple ogłosił też nowe wersję swojego flagowego smartfona, iPhone 15, iPhone 15 Plus oraz iPhone 15 Pro i iPhone Pro Max. Będą to pierwsze telefony firmy z portem USB-C (zamiast dotychczas stosowanego firmowego standardu Lightning), co pozwoli na ładowanie ich za pomocą kabli używanych w innych markach telefonów. Jest to również efekt regulacji Unii Europejskiej, która dąży do ujednolicenia standardów ładowania.

Według koncernu również w jego produkcji skupiono się na zmniejszeniu konsekwencji dla klimatu, stosując 75 proc. aluminium oraz 100 proc. kobaltu i 100 proc. miedzi z recyklingu. Nowością ma też być możliwość wezwania pomocy drogowej za pomocą łączności satelitarnej, zaś w wersji iPhone 15 Pro - nowy procesor A17 Pro, który ma być 20 proc. szybszy od poprzedniej wersji. Obudowa pro po raz pierwszy została wykonana z tytanu zamiast stali nierdzewnej. Ma też być zdolny do robienia trójwymiarowych zdjęć i filmów przestrzennych, które można oglądać w goglach 3D firmy, Vision Pro.

Jak zaznacza agencja Reutera, konferencja koncernu z Cupertino odbyła się na tle problemów w Chinach - trzecim największym rynku dla Apple. Chodzi o słabnięcie chińskiej gospodarki i zakaz stosowania iPhone'ów przez chińskich urzędników. Do tego dochodzi również premiera nowego flagowego telefonu przez Huawei, który mimo sankcji nałożonych na koncern ma zawierać najbardziej zaawansowany procesor stworzony przez Chiny.

Ceny niemal wszystkich nowych urządzeń pozostają bez zmian w porównaniu do poprzednich wersji z czasu premiery. Zegarek Series 9 kosztować będzie 399 dol., Ultra 2 - 799 dol. Cena iPhone 15 to 799 dol., iPhone 15 Plus - 899, iPhone 15 Pro - 999, zaś iPhone 15 Pro Max - 1199.

osk/ mms/