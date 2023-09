Apple straciło 200 mld dol. w dwa dni. Powodem decyzja Pekinu

Akcje Apple'a straciły w czwartek 3%, kontynuując spadki zapoczątkowane w środę po pojawieniu się doniesień, że chińskie władze zakazują urzędnikom korzystania z iPhone’ów.

Jak podawał w środę "The Wall Street Journal", Chiny nakazały pracownikom centralnych agencji rządowych, żeby nie przynosili iPhone’ów do biur i nie korzystali z nich w pracy. Autorzy raportu nie byli w stanie sprecyzować, jak szeroką grupę osób obejmie zakaz. Pekin nie wydał w tej sprawie żadnego oficjalnego komunikatu.

W czwartek Bloomberg News podał, że zakaz może rozprzestrzenić się na wszystkich urzędników oraz pracowników spółek wspieranych przez państwo, w tym giganta energetycznego PetroChina, który zatrudnia miliony osób i kontroluje ogromną część chińskiej gospodarki.

Akcje Apple'a straciły w środę 4%, przeżywając największy jednodniowy spadek od ponad miesiąca. W czwartek notowania spółki pogłębiły spadki o kolejne 3%. W dwa dni z kapitalizacji rynkowej Apple odpłynęło 200 mld dolarów, a akcje spółki notują aktualnie najgorsze wyniki w całym indeksie Dow Jones Industrial Average.

Warto zaznaczyć, że akcje Apple mają z czego spadać. Spółka przekroczyła w tym roku wartość 3 bln dolarów, a jej notowania, które osiągnęły niedawno rekord wszechczasów, pomogły w ostatnich miesiącach amerykańskim indeksom. Spółka należała do niewielkiego grona firm technologicznych, które podprowadziły indeks S&P 500 w okolice nowych szczytów.

