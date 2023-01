Apple obcina pensję swojego dyrektorowi generalnemu. Zaboli go

Tegoroczne wynagrodzenie dyrektora generalnego Apple'a Tima Cooka będzie niższe o 40 proc. To pokłosie krytyki, jaką zebrał od akcjonariuszy.

fot. John Gress Media Inc / / Shutterstock

W zeszłym roku akcje producenta iPhnone'ów gwałtownie spadły, co było konsekwencją m.in. problemów z łańcuchem dostaw i globalnego spowolnienia gospodarczego.

Komisja kompensacyjna Apple'a przyznała Cookowi docelową rekompensatę w wysokości 49 mln dol. na rok 2023. "Komitet ds. Wynagrodzeń zbilansował opinie akcjonariuszy, wyniki Apple'a oraz zalecenie dla pana Cooka, aby dostosować jego wynagrodzenie do otrzymywanych informacji zwrotnych" - poinformował koncern w komunikacie cytowanym przez BBC News.

To spowoduje, że roczna pensja podstawowa dyrektora generalnego pozostanie na tym samym poziomie, a więc 3 mln dol. Podobnie jak premia w wysokości do 6 mln zł. Obniżenie płacy będzie widoczne w udziałach w firmie, które miał otrzymać. W zeszłym roku w nagrodę za wyniki Apple'a na giełdzie w 2021 roku dostał on akcje o równowartości 75 mln dol. W tym roku jego docelowa nagroda została obniżona do 40 mln dol., z czego aż 75 proc. jest uzależnione od tego, jak "Jabłuszko" poradzi sobie na giełdzie.

Wynagrodzenie dyrektora generalnego jest o 1447 razy wyższe niż przeciętnego pracownika Apple'a.

Wypłata to nie jedyne koszty, jakie gigant ponosi na swojego dyrektora generalnego. Aż 630 tys., dolarów wydaje na jego ochronę osobistą, a 712,5 tys. - na loty prywatnym odrzutowcem.