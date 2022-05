"Apple nadużył swojej dominującej pozycji na rynkach portfeli mobilnych". Wstępne stanowisko KE

fot. Marcia Nakagawa / / Shutterstock

Komisja Europejska wysłała w poniedziałek do Apple oficjalne pismo zawierające listę zastrzeżeń dotyczących aplikacji do płatności przez telefon Apple Pay. Według wstępnych ustaleń KE, amerykański koncern nadużył swojej dominującej pozycji na rynku portfeli mobilnych na urządzenia z systemem iOS.

"Płatności mobilne odgrywają szybko rosnącą rolę w naszej gospodarce cyfrowej. Dla integracji europejskich rynków płatności ważne jest, aby konsumenci korzystali z konkurencyjnego i innowacyjnego krajobrazu płatności. Mamy przesłanki (by sądzić), że Apple ograniczył dostęp stron trzecich do kluczowej technologii niezbędnej do opracowania konkurencyjnych rozwiązań portfela mobilnego na urządzeniach Apple. W naszym pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń wstępnie stwierdziliśmy, że firma Apple mogła ograniczyć konkurencję na korzyść własnego rozwiązania Apple Pay. W przypadku potwierdzenia takie działanie byłoby niezgodne z naszymi zasadami konkurencji" - oświadczyła w poniedziałek wiceprzewodnicząca Komisji Margrethe Vestager.

Komisja zakwestionowała decyzję korporacji uniemożliwiającą twórcom aplikacji portfeli mobilnych dostęp do niezbędnego sprzętu i oprogramowania na urządzeniach Apple, z korzyścią dla jej własnego rozwiązania, Apple Pay.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz (PAP)

asc/ tebe/