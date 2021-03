Apple ma zapłacić karę za brak ładowarek w zestawie iPhone'a

fot. Miguel Candela / ZUMA Press

Apple ma zapłacić 2 mln dolarów kary za brak ładowarek w zestawie z iPhone'em, co nie spodobało się Brazylijczykom. Organ ds. ochrony praw konsumentów z Sao Paulo nałożył grzywnę na amerykańskiego giganta.

Brazylijski organ zajmujący się ochroną konsumentów (Procon-SP) mający siedzibę w Sao Paulo nałożył karę finansową na Apple'a. Amerykański gigant ma zapłacić 2 mln dolarów, czyli około 7,76 mln zł (po kursie na 22 marca) grzywny za sprzedaż iPhone'ów 12 bez ładowarek – podaje portal 9to5Mac.com.

Brazylijska agencja ds. ochrony konsumentów interweniowała u Apple'a w sprawie braku ładowarki w zestawie z iPhonem w październiku ubiegłego roku. Procon-SP argumentuje, że ładowarka stanowi istotną część telefonu, w związku z tym powinna być dołączona do zestawu. A jeżeli nie, to cena urządzeń powinna być niższa.

– Apple musi zrozumieć, że w Brazylii istnieją solidne przepisy i instytucje dotyczące ochrony konsumentów. Musi szanować to prawo i instytucje – mówił Fernando Capez, dyrektor wykonawczy agencji Procon-SP, cytowany przez Gizmodo.

Apple zapowiedziało, że najnowsza wersja smartfonów, czyli iPhone 12, będzie sprzedawana bez ładowarek oraz słuchawek w zestawie. Amerykański koncern podał, że decyzja spowodowana jest obawami o stan środowiska naturalnego. Do tej pory Apple nie ustosunkowało się do decyzji brazylijskiego organu. Firma ma możliwość odwołania się do sądu.

DF