Apple gra na nosie UE. "Inne ładowarki będą działać wolniej"

Miało być tak pięknie, a wyszło jak zwykle. Prawie. Gdy Komisja Europejska wprowadziła standardową ładowarkę USB-C do smartfonów, konsumenci odtrąbili sukces. Teraz jednak pora zejść na ziemię. Apple co prawda się ugnie pod obowiązującymi przepisami, ale znacząco utrudni ich używanie.

Apple potrafi porażkę przekuć w sukces, bo jakże inaczej nazwać pomysł, by iPhone'y można było ładować, korzystając ze sprzętu Samsunga czy Xiaomi. Do 2024 roku amerykańska korporacja ma obowiązek zmienić złącze w telefonach sprzedawanych w Unii Europejskiej. Zdawało się, że "Jabłuszko" przyjęło tę porażkę z godnością. Nic jednak bardziej mylnego.

Twitter już ćwierka, że koncern nie zrezygnuje tak łatwo z dochodów, jakie gwarantował im inny osprzęt. Otóż Apple chce certyfikować swoje ładowarki USB-C, a korzystanie z innych kabli znacznie spowolni proces ładowania czy przerzucania danych.

Cables w no MFI will be software limited in data and charging speed