Apple Vision Pro, czyli "przebłysk przyszłości"? Pierwsze recenzje zestawu AR

Nagrania z nowojorskiego metra, na których ludzie w futurystycznych goglach chwytają niewidoczne przyciski w powietrzu, mogą wyglądać jak kadry z filmu science fiction, ale po piątkowej premierze Apple Vision Pro stały się elementem naszej rzeczywistości. Co potrafi zestaw AR od firmy z nadgryzionym jabłkiem?

3 499 dolarów, czyli według dzisiejszego kursu nieco ponad 14 000 zł - tyle za Apple Vision Pro trzeba było zapłacić w dniu premiery w Stanach Zjednoczonych. Do Europy najnowszy produkt firmy trafi znacznie później. Mówi się, że w 2025 roku. Jak poinformował portal MacRumor, powołując się na źródła wśród pracowników Apple, w ciągu 10 dni przedsprzedaży rozpoczętej 19 stycznia kupiono ponad 200 000 zestawów Vision Pro.

Redaktor TechCrunch, Briana Heatera, w swojej recenzji urządzenia stwierdził, że to najbardziej ambitny produkt Apple, który pod pewnymi kluczowymi względami przerasta pierwszego iPhone’a. W momencie jego premiery w 2007 roku, na rynku było dostępnych wiele smartfonów, a za prekursorów uważa się firmy takie jak BlackBerry i Nokia. Apple Vision Pro, pomimo że też nie jest pierwszym zestawem do odbioru rozszerzonej rzeczywistości, podszedł do tematu w zupełnie inny sposób niż konkurenci.

W przeciwieństwie do stosunkowo taniego Meta Quest (kosztuje do 3000 zł), Apple nie postawiło w swoim produkcie wyłącznie na gry. W rzeczywistości poświęcono im zaledwie wzmiankę w opisach produktu i chociaż firma z pewnością nie będzie bagatelizować tego rynku, którego wartość sięga 350 mld dolarów, próbuje przyciągnąć klientów czymś innym. Heatera zwraca uwagę, że w swojej istocie Vision Pro to następca komputerów Mac. Sama firma określa go zresztą jako "komputer przestrzenny".

Zestaw AR od Apple to wielofunkcyjne narzędzie, które oferuje użytkownikom nieskończony trójwymiarowy pulpit, na którym można układać w przestrzeni okna programów. To urządzenie, na którym tak samo jak na komputerze, można otworzyć obok siebie edytor dokumentów, pocztę, komunikator, ponad 600 aplikacji i gier zaprojektowanych specjalnie na to urządzenie oraz milion kompatybilnych aplikacji.

Gogle Apple Vision Pro śledzą także twarz użytkownika przy pomocy sensorów podczerwieni, które odczytują mimikę twarzy oraz położenie oczu. Dzięki temu za pomocą wzroku można wydawać komendy, przesuwać obiekty, aktywować aplikacje. Innymi sposobami sterowania przestrzennym komputerem Apple’a są gesty (zetknięcie kciuka i palca wskazującego odpowiada kliknięciu myszki) oraz głos.

Wewnątrz gogli znajdują się dwa miniaturowe ekrany microLED, które pozwalają śledzić otoczenie odbierane przez kamery i mapowane w 3D. Każde z nich zbudowane jest z 23 milionów pikseli, które zapewnia bardzo wysoką ostrość obrazu. Na ekranach wyświetlane jest realne otoczenie, na którym w przestrzeni można rozstawiać okienka aplikacji i wyświetlać różne obiekty, np. duże ekrany. Za pomocą pokrętła u góry okularów można przełączyć je także na tryb całkowicie wirtualnej rzeczywistości, wygaszając obraz otoczenia.

Omawiane okulary do odbioru rozszerzonej rzeczywistości to produkt pierwszej generacji, a więc niejako przebłysk przyszłości i przetarcie szlaków dla kolejnych serii. Według TechCrunch prace nad Apple Vision Pro trwały przez 8 lat, czyli rozpoczęły się w roku gdy na rynek wchodził iPhone 7.

Efekty uboczne

Podczas korzystania z Apple Vision Pro u niektórych użytkowników może wystąpić choroba lokomocyjna. Na oficjalnej stronie wsparcia firmy poświęconej dolegliwościom związanym z korzystaniem z zestawu napisano, że pojawienie się objawów nie musi być natychmiastowe i może zająć do 30 minut.

Apple radzi: "Ograniczenie ruchu głowy, ograniczenie ruchu wzrokowego i unikanie wrażeń związanych z dużym ruchem może pomóc zminimalizować chorobę lokomocyjną. Niektóre aplikacje mogą wymagać częstego obracania głowy i szyi i mogą powodować chorobę lokomocyjną nawet przy braku zauważalnego ruchu wzrokowego".

Wielu recenzentów zwracało również uwagę na ciężar urządzenia, który powoduje ból karku i głowy po kilku godzinach noszenia. Okulary ważą bez baterii od 600 do 650 gramów, co czyni je jednym z najcięższych zestawów tego typu na rynku.

Akcje Apple pozostają niewzruszone

Pomimo premiery Vision Pro akcje Apple straciły w handlu posesyjnym 0,38%. Notowania spółki znajdują się obecnie na podobnym poziomie jak na początku roku. W 2023 roku kurs akcji Apple umocnił się o ponad 50%. Kapitalizacja rynkowa, która w ostatnich miesiącach przebijała nie raz 3 bln dolarów, wynosi aktualnie 2,869 bln.