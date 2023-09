Nowy iPhone 15 ma być droższy. Dziś premiera telefonu Apple'a

Nowy iPhone 15 ujrzy światło dzienne we wtorek 12 września. Według informacji „Forbesa” podwyżka cen dotknie wersje Pro i Pro Max. Urządzenia trafią do sprzedaży 22 września. Co użytkownicy otrzymają w zamian?

Podobnie jak w poprzednich latach Apple za jednym zamachem zaprezentuje cztery wersje nowego iPhone’a. Będą to: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro oraz iPhone 15 Pro Max.

iPhone 15 - co nowego?

Jeszcze przed premierą urządzeń wiadomo, że tańsze wersje – iPhone 15 oraz iPhone 15 Plus - będą wyposażone w ulepszone aparaty, w tym obiektyw o rozdzielczości 48 Mpx. To spora zmiana, ponieważ poprzednicy – iPhone 14 w podstawowym wariancie oraz iPhone 14 Plus - wyposażeni byli w dwa obiektywy – główny i szerokokątny (oba po 12 Mpx). Aparat z głównym obiektywem o rozdzielczości 48 Mpx był poprzednio zarezerwowany dla wersji Pro oraz Pro Max.

Tym razem droższe wersje – iPhone 15 Pro oraz iPhone 15 Pro Max - otrzymają aparaty z soczewkami peryskopowymi, które pozwolą robić zdjęcia w mocnym przybliżeniu bez utraty jakości.

Nowe iPhone’y 15 w wersji Pro i Pro Max otrzymają szybsze procesory, które dodatkowo będą charakteryzowały się mniejszym o 35 proc. zużyciem energii.

Znacznie donioślejszą zmianą może być jednak zastąpienie portu Lightning wykorzystywanym w większości smartfonów portem USB-C. To jednak nie dobra wola firmy z Cupertino, a realizacja unijnego prawa nakazującego, by do końca 2024 r. wszystkie smartfony sprzedawanego w Unii Europejskiej były wyposażone w port USB-C.

Zmianą in minus ma być z kolei pozbawienie nowego iPhone’a 15 przycisku pozwalającego jednym ruchem wyciszyć telefon.

Nowy iPhone 15 – ceny

Zgodnie z informacjami „Forbesa” nowy iPhone 15 będzie droższy od swojego poprzednika. Mowa na razie o cenach, które mają obowiązywać w Stanach Zjednoczonych, a które dotyczą urządzeń wyposażonych w najmniejszą ilość pamięci wewnętrznej. Podwyżki dotkną droższych wersji iPhone’a.

Ile mają kosztować nowe iPhone’y 15?

iPhone 15: 799 dolarów (bez zmian);

iPhone 15 Plus: 899 dolarów (bez zmian);

iPhone 15 Pro: 1099 dolarów (podwyżka o 100 dolarów);

iPhone 15 Pro Max: 1299 dolarów (podwyżka o 200 dolarów).

Nadzieją dla polskich klientów może być niższy kurs dolara niż w dniu premiery poprzednika – iPhone’a 14. Wówczas dolar amerykański kosztował 4,75 zł. 11 września 2023 r. było to z kolei 4,32 zł. Dla porównania, w dniu debiutu iPhone’a 13 dolar amerykański kosztował 3,82 zł.

Sprzedaż iPhone’ów spada

Jak wynika z raportu za III kw. fiskalny 2023 r., Apple zanotował spadek przychodów ze sprzedaży iPhone’ów. Choć to wciąż mniej więcej połowa przychodów firmy, Apple zaraportował 39,67 mld dol. – o 2,1 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2022 r. oraz o 120 mln dolarów mniej niż oczekiwano.