Apele o oszczędzanie prądu w Ukrainie

Władze Ukrainy zaapelowały we wtorek o oszczędne używanie prądu, ostrzegając przed awariami systemu, który jest celem stałych ataków powietrznych Rosji. Odnotowany w ostatnim czasie wzrost zużycia energii jest związany z niskimi temperaturami.

fot. Sergei Chuzavkov / / ZUMA Press

"Ostatnie ostrzały nie wywołały istotnych szkód w ukraińskim systemie energetycznym. Sytuacja jest pod kontrolą, mamy margines bezpieczeństwa, nie przewiduje się planowych wyłączeń" – zapewnił premier Denys Szmyhal.

"Jednak ze względu na niskie temperatury zużycie energii elektrycznej gwałtownie rośnie. Dziś rano przekroczyło ono wczorajsze wartości o 6 proc. Dodatkowe obciążenie zwiększa ryzyko awarii" - ostrzegł podczas posiedzenia rządu.

Szmyhal zaznaczył, że w tej sytuacji potrzebna jest solidarność wszystkich Ukraińców. Przypomniał, że energetycy wzywają obywateli do wyłączenia urządzeń o dużej mocy, a przedsiębiorców zachęcają do wyłączenia oświetlenia szyldów, reklam i witryn sklepowych.

"Pozwoli to zaoszczędzić do 200-400 MW, co odpowiada kilku jednostkom wytwarzania ciepła. I jest to teraz krytycznie konieczne dla naszego systemu energetycznego" - podkreślił szef ukraińskiego rządu.

Z Kijowa Jarosław Junko