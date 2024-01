Apel byłych szefów służb specjalnych. "Uwolnijcie Kamińskiego i Wąsika"

Musk odwiedzi Polskę. Czarnek zaprasza go do odwiedzenia Kamińskiego i Wąsika w więzieniu Zaraz po wizycie w Auschwitz w imieniu Wolnych Polaków zapraszamy do więzień w Radomiu i Ostrołęce, gdzie przetrzymywani są członkowie polskiego parlamentu - napisał na platformie X do Elona Muska b. minister edukacji, poseł PiS Przemysław Czarnek.