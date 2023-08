Apator zaprezentował wyniki. "Najlepsze sprzedażowo pierwsze półrocze w historii"

Apator miał w drugim kwartale 2023 roku 3,9 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 5 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie półrocznym. Konsensus PAP Biznes zakładał 6,2 mln zł zysku netto.

Przychody grupy w drugim kwartale 2023 r. wyniosły 275,6 mln zł wobec 258,1 mln zł przed rokiem i okazały się zgodne z oczekiwaniami analityków.

Zysk operacyjny wyniósł 13,4 mln zł wobec konsensusu 12,1 mln zł. W analogicznym okresie 2022 roku spółka miała blisko 13 mln zł zysku EBIT. EBITDA wzrosła o 1 proc. rdr do 27,4 mln zł i była blisko 6 proc. wyższa od oczekiwań analityków.

2Q2023 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2023 rdr Przychody 275,6 275,8 -0,1% 6,7% -4,5% 564,1 13,9% EBITDA 27,4 26,0 5,8% 1,2% -13,0% 59,0 35,7% EBIT 13,4 12,1 11,0% 3,3% -24,3% 31,1 104,4% zysk netto j.d. 3,9 6,2 -37,5% -22,5% -54,7% 12,4 1142,4% marża EBITDA 10,0% 9,4% 0,55 -0,54 -0,97 10,46% 1,68 marża EBIT 4,9% 4,4% 0,48 -0,16 -1,27 5,51% 2,44 marża netto 1,4% 2,2% -0,84 -0,53 -1,56 2,20% 2,00





W całym pierwszym półroczu 2023 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 14 proc. rdr do 564,1 mln zł. EBITDA wzrosła o 36 proc. rdr do 59 mln zł. Zysk netto j.d. wyniósł 12,4 mln zł wobec ok. 1 mln zł zysku rok wcześniej, a zysk netto skorygowany o odpis na aktywo podatkowe wyniósł 19,8 mln zł.

Apator poinformował w komunikacie prasowym, że to było najlepsze sprzedażowo pierwsze półrocze w historii grupy, przede wszystkim za sprawą wysokich przychodów w segmentach Energii Elektrycznej oraz Wody i Ciepła.

"Niższe rdr obroty odnotowuje segment Gaz, co spowodowane jest sytuacją geopolityczną i oczekiwanymi zmianami transformacyjnymi całego sektora gazu w Europie" - napisano.

W segmencie Energii Elektrycznej przychody wyniosły w I półroczu 233 mln zł (+27 proc. rdr), a w segmencie Wody i Ciepła 197,9 mln zł (+17 proc. rdr). Obroty w Gazie wyniosły 133,2 mln zł (-7 proc. rdr).

"Widzimy nadal duży potencjał wzrostu sprzedaży w Wodzie i Cieple oraz nowe możliwości dla aparatury łączeniowej w ramach segmentu Energii Elektrycznej. Liczymy też na kolejne kontrakty na dostawy liczników energii elektrycznej w ramach trwającego rolloutu smart meteringu – tu wiele zależy od zrozumienia przez zamawiających wagi cyberbezpieczeństwa, a co za tym idzie, weryfikacji oferentów pod kątem spełniania najwyższych standardów bezpieczeństwa cyfrowego" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Maciej Wyczesany.

Spółka podała, że największe wyzwania stoją przed segmentem Gaz wobec prawdopodobnego zmniejszenia popytu na gaz w Europie, a co za tym idzie, mniejszej skali inwestycji w infrastrukturę i pomiar tego surowca.

"Segment ma w portfelu referencyjny kontrakt z Landis+Gyr na dostawy ok. miliona gazomierzy na rynek belgijski, do którego realizacji się przygotowuje. Grupa nadal dostarcza gazomierze do klientów w Niderlandach, Belgii, Austrii, Hiszpanii i na Litwę. Jednocześnie trwają intensywne prace nad opracowaniem nowych produktów, które pozwolą skutecznie zdywersyfikować działalność segmentu i będą w przyszłości nowym źródłem przychodów" - napisano.

Na koniec czerwca 2023 r. zadłużenie Apatora było niższe o ok. 28 mln zł w ujęciu rdr. Wskaźnik dług netto/EBITDA LTM (skorygowana) na koniec czerwca 2023 r. wynosił 1,91x. (PAP Biznes)

