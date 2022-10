Anwil obniży ceny nawozów? Wszystko zależy do zleconych analiz

/ Anwil

Anwil prowadzi analizy, które mogą przesądzić o obniżce cen nawozów w najbliższym czasie. Firma będzie podejmowała decyzje w oparciu o aktualne uwarunkowania rynkowe - poinformował PAP producent nawozów z Grupy Kapitałowej PKN Orlen.

We wtorek Grupa Azoty poinformowała, że ceny produkowanych przez nią nawozów spadną poniżej 4 tys. zł za tonę. PAP zapytał drugiego pod względem wielkości producenta nawozów na polskim rynku - spółkę Anwil należącą do Grupy Kapitałowej PKN Orlen - czy również planuje obniżkę cen swoich produktów.

"Analizujemy obecne uwarunkowania rynkowe. Decyzje będą podejmowane w najbliższym czasie" - stwierdził Anwil w przekazanej PAP odpowiedzi. "Anwil na bieżąco analizuje i monitoruje sytuację na rynku gazu i energii. Spółka działa transparentnie, a ceny naszych produktów odzwierciedlają bieżące notowania gazu. Firma będzie podejmowała kolejne decyzje w oparciu o aktualne uwarunkowania rynkowe" - podkreślono.

23 sierpnia br. Anwil poinformował, że czasowo wstrzymuje produkcję nawozów azotowych. Powodem był gwałtowny wzrost w Europie cen gazu ziemnego - głównego surowca wykorzystywanego przy wytwarzaniu nawozów azotowych. Spółka wskazała wówczas, że ceny gazu ziemnego tylko w ciągu tygodnia wzrosły o 41 proc. z 200,4 euro za MWh (15 sierpnia br.) do 282,8 euro za MWh (23 sierpnia br.). Zaznaczono, że od początku wojny w Ukrainie ceny tego surowca wzrosły o 218 proc., z 88,9 euro za MWh 24 lutego br.

29 sierpnia br. Anwil podjął jednak decyzję o wznowieniu produkcji nawozów azotowych.

Również Grupa Azoty informowała w sierpniu o zatrzymaniu lub ograniczeniu produkcji nawozów w związku z nadzwyczajnym i bezprecedensowym wzrostem cen gazu ziemnego. M.in. wstrzymano prace instalacji do produkcji nawozów azotowych, kaprolaktamu oraz poliamidu 6 w Tarnowie. Ponadto zakłady Grupy Azoty w Puławach ograniczyły produkcję amoniaku do około 10 proc. mocy wytwórczych i wstrzymały część produkcji w segmentach tworzyw i agro. Z kolei Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn podjęła decyzję o ograniczeniu z dniem 24 sierpnia pracy instalacji do minimum, tj. do 43 proc. dla Jednostki Produkcyjnej Nawozy.

12 października br. Grupa Azoty przekazała, że w związku ze zmianą warunków rynkowych zarząd spółki podjął decyzję o wznowieniu produkcji nawozów azotowych, kaprolaktamu i poliamidu 6 w Tarnowie. Informując 18 października o obniżeniu cen nawozów azotowych poniżej 4 tys. zł za tonę, Grupa Azoty zastrzegła, że w razie zmiany sytuacji na rynku gazu produkcja nawozów może zostać ponownie wstrzymana lub ograniczona.(PAP)

autor: Anna Bytniewska

ab/ mk/