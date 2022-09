Antyranking lokat i kont oszczędnościowych. W tych bankach czas stanął w miejscu

fot. Sergey Ogaryov / / Shutterstock

7 procent… 7,50 procent. Kto da więcej? 8 procent w jednym, a za chwilę kilku bankach. Instytucje prześcigają się w zdobywaniu oszczędności klientów, podnosząc stawki na swoich produktach. Są jednak banki, które od czasu rekordowo niskich stawek, nie pokusiły się o żadne wielkie zmiany w swoich tabelach oprocentowania.

To właśnie lokaty i konta oszczędnościowe tego typu goszczą w najnowszym zestawieniu. Rankingi zasilają zatem najniżej oprocentowane produkty na rynku. W danej tabeli może się znaleźć jedna lokata lub konto oszczędnościowe danego banku. W przeciwieństwie do tradycyjnych rankingów – będzie to oferta najniższej oprocentowana.

Pozostając przy rankingach Bankier.pl – ciekawostka. W antyrankingu nie zabrakło nawet ich liderów, którzy, choć na promocyjnych ofertach nie szczędzą procentów, to o lokatach i kontach oszczędnościowych "w standardzie" nieco zapomnieli.

Najgorsze lokaty terminowe na rynku

Najgorzej oprocentowane lokaty na rynku – wrzesień 2022 r. Lp. Bank Lokata Oproc. [p.a.] Okres Warunki dodatkowe Najwyższa stawka w tym banku [p.a.] 1. Bank BPS Lokata 365 0,00% 1-91 dni oraz 272-365 dni brak 6,00% (1) 2. BOŚ Bank EKOlokata 0,01% 1M, 3M brak 7,00% (2) PlusBank Nowa Lokata Standard 0,01% 1M, 3M, 6M, 12M brak 0,01% 3. Toyota Bank Lokata Sprint 0,10% 3-22 dni dla posiadaczy konta osobistego 6,00% (3) 4. Inteligo Lokata terminowa 0,50% 3M dla posiadaczy konta osobistego 0,50% mBank Lokata 0,50% 3M, 6M dla posiadaczy konta osobistego 7,50% (4) Santander Bank Polska Lokata terminowa 0,50% 3M brak 6,25% (5) 5. BNP Paribas Bank Polska Lokata standardowa 1,00% 1M dla posiadaczy konta osobistego 6,10% (6) Getin Noble Bank Lokata Tradycyjna 1,00% 3M brak 8,00% (7) Nest Bank Nest Lokata 1,00% 7 i 14 dni dla posiadaczy konta osobistego 8,00% (8) PKO Bank Polski Lokata terminowa (placówka/infolina) 1,00% 3M brak 7,50% (9) Santander Consumer Bank Lokata Online 1,00% 1M brak 7,00% (10) Lokata 365 na termin 92-181 dni EKOlokata Promocyjna na 12 miesięcy Lokata Sprint na 200 dni Lokata Promocyjna na 12 miesięcy Lokata Mobilna na 4 miesiące Lokata na Nowe Środki na 18 miesięcy Lokata na Nowe Środki na 12 miesięcy Nest Lokata Witaj na 6 miesięcy Lokata na Nowe Środki na 3 miesiące (bankowość osobista) Lokata Online Nowe Środki na 12 miesięcy Źródło: Oprocentowanie własne Bankier.pl stan na 21 września 2022 r.

Rekordzistą w rankingu na najniższą stawkę jest Bank BPS, który oferuje… 0 proc. w skali. Taką stawkę ma większość okresów Lokaty 365. Jest to oprocentowanie obowiązujące od 8 czerwca 2020 r. Od niedawna można założyć Lokatę 365 na 6 proc. rocznie, o ile jest to depozyt z terminem od 92 do 181 dni. Jest to najwyższa stawka procentowa dostępna w Banku BPS.

Na drugim miejscu uplasowały się dwa banki, w których wciąż można znaleźć lokaty na 0,01 proc. w skali roku. Mowa o BOŚ Banku i PlusBanku. W przypadku pierwszego z nich taka stawka towarzyszy EKOlokacie na miesiąc lub kwartał. Na swoją obronę BOŚ Bank ma wysoko oprocentowane EKOlokaty Promocyjne. Maksymalna stawka to 7 proc. w skali roku na depozycie 12-miesięcznym. PlusBank na łaskawsze spojrzenie liczyć nie może. Bank z najstarszą tabelą oprocentowania wśród analizowanych (ostatnia zmiana w sierpniu 2021 r.) ma wszystkie lokaty (w tym Nową Lokatę Standard) oprocentowane na 0,01 proc. w stosunku rocznym.

Pierwszą trójkę zestawienia zamyka Lokata Sprint w Toyota Banku na najkrótsze okresy – od 3 do 22 dni. Lokując środki na ten depozyt, bank naliczy stawkę w wysokości 0,10 proc. w skali roku. Co ciekawe, ten sam depozyt na 200 dni to najwyżej oprocentowana lokata w Toyota Banku. Objęty jest on stawką w wysokości 7 proc. rocznie.

Najgorsze konta oszczędnościowe na rynku

Najgorzej oprocentowane konta oszczędnościowe na rynku – wrzesień 2022 r. Lp. Bank Konto oszczędnościowe Oproc. [p.a.] Warunki dodatkowe Czy bank prowadzi promocję z wyższą stawką? 1. Inteligo Konto oszczędnościowe 0,01% dla posiadaczy konta osobistego NIE Santander Bank Polska Konto systematyczne 0,01% brak TAK 2. Getin Noble Bank Elastyczne Konto Oszczędnościowe 0,05% brak TAK 3. Bank Pocztowy Konto oszczędnościowe 0,50% brak NIE BFF Banking Group Rachunek depozytowy 0,50% brak NIE PKO Bank Polski Konto oszczędnościowe PLUS 0,50% brak TAK 4. mBank eKonto oszczędnościowe 0,75-1,00% (1) brak TAK 5. BNP Paribas Bank Polska Konto Lokacyjne 1,00% dla posiadaczy konta osobistego NIE 0,75 proc. w skali roku dla środków poniżej 100 000 zł, 1 proc. w skali roku dla nadwyżki ponad tę kwotę Źródło: Oprocentowanie własne Bankier.pl stan na 21 września 2022 r.

Najniższe stawki na kontach oszczędnościowych figurują przy produktach od Inteligo i Santander Banku Polska. Konto oszczędnościowe od Inteligo jest objęte oprocentowaniem w wysokości 0,01 proc. w skali roku od 1 września 2020 r. Rachunek jest dostępny wyłącznie w ramach konta osobistego i można go założyć przez bankowość internetową. Taka sama stawka towarzyszy Kontu systematycznemu od Santander Banku Polska. Jest to zarówno stawka standardowa oferowana wszystkim zainteresowanym, jak i oprocentowanie proponowane posiadaczom Konta Jakie Chcę, którzy włączyli usługę Automatycznego oszczędzania. Klienci banku mają jednak szansę na wyższą stawkę, jeśli założą Konto Max Oszczędnościowe w promocji dla nowych środków.

Niewiele wyższe oprocentowanie proponuje Getin Noble Bank na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym. Standardowa stawka to 0,05 proc. w skali roku. Obowiązuje ona wtedy, kiedy klient nie posiada konta osobistego w Getin Noble Banku i nie wpłacił nowych środków lub nie jest nowym klientem, który mógł skorzystać z promocji „Bonus za Aktywność”. Jest to również oprocentowanie, które obejmuje nadwyżkę środków ponad kwotę maksymalną objętą promocyjnym oprocentowaniem.

Do czołówki załapały się jeszcze trzy banki, które na koncie oszczędnościowym dadzą „zarobić” 0,50 proc. w skali roku. Wśród nich są Bank Pocztowy (Konto oszczędnościowe) i BFF Banking Group (Rachunek depozytowy), które nie mają w ofercie żadnej promocji pozwalającej na zwiększenie zysku na tego typu produkcie. Konto oszczędnościowe Plus od PKO Banku Polskiego również jest objęte taką samą stawką, choć nowi klienci lub posiadacze nowych środków mogą liczyć na stawkę o 5 pp. wyższą.