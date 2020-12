Answear przygotowuje się do debiutu na GPW. MCI Capital sprzeda do 50 proc. akcji

Answear

Answear.com, platforma cyfrowej sprzedaży odzieży, chce zadebiutować na rynku głównym do końca 2020 r. Spółka finalizuje postępowanie prospektowe i przygotowuje się do rozpoczęcia pierwszej oferty publicznej - podał Answear w komunikacie prasowym. Fundusz MCI Capital zamierza sprzedać do 50 proc. posiadanego pakietu akcji.

"Wejście na giełdę to dla nas naturalny krok związany z dynamicznym rozwojem biznesu, dużą skalą działania, a także apetytem na więcej. Dzięki ofercie publicznej pozyskamy środki na realizację naszych strategicznych celów. Mam tu na myśli przede wszystkim powiększenie oferty produktowej, rozwój działalności na nowych rynkach, a także zwiększenie świadomości marki Answear .com wśród potencjalnych klientów" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Answear Krzysztof Bajołek.

"W połowie września złożyliśmy prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego. Obecnie finalizujemy to postępowanie. Liczymy, że uda nam się zadebiutować jeszcze w obecnym roku" - dodał Krzysztof Bajołek.

Jak podano, debiut będzie związany z emisją nowych akcji oraz sprzedażą do 50 proc. pakietu akcji przez fundusz MCI Capital (MCI. TechVentures 1.0).

Większościowy akcjonariusz – Fundusz Forum X, powiązany z prezesem Krzysztofem Bajołkiem oraz członkiem rady nadzorczej Arkadiuszem Bajołkiem, nie będzie uczestniczył w transakcji. Akcjonariusze zobowiążą się nie sprzedawać akcji spółki przez okres 12 miesięcy od transakcji.

2/3 udziałów w Answear należy do funduszu inwestycyjnego powiązanego z rodziną Krzysztofa Bajołka. Od 2013 roku mniejszościowym akcjonariuszem jest MCI, który ma pozostałe ok. 1/3 udziałów.

Answear .com to internetowa platforma sprzedażowa z markową odzieżą, obuwiem oraz akcesoriami, która działa od 2011 r. Spółka prowadzi obecnie działalność w siedmiu krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Bułgarii, Czechach, Polsce, Rumunii, Słowacji, Ukrainie oraz Węgrzech. Sprzedaż jest zdywersyfikowana geograficznie, a żaden z rynków nie stanowi więcej niż 30 proc. udziału w całkowitych przychodach spółki. Answear.com oferuje około 90 tys. produktów z ponad 350 światowych marek.

Podczas czwartkowego webinaru przedstawiciele spółki poinformowali, że Answear chce w ciągu czterech lat wejść na kolejne jedenaście rynków w Europie Środkowo-Wschodniej.

W komunikacie podano, że przychody Answear za ostatnie dwanaście miesięcy (liczone od końca września) wyniosły 369 mln zł, a w listopadzie przychody wzrosły o przeszło 60 proc. rdr. W ocenie prezesa, pozwala to z dużym optymizmem patrzeć na wyniki za czwarty kwartał.

Globalnymi koordynatorami oferty, prowadzącymi księgę popytu jest mBank oraz Trigon Dom Maklerski. Doradcą prawnym spółki w tym procesie jest Kancelaria Prawna Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy. Audytorem spółki jest Grant Thornton. (PAP Biznes)

doa/ asa/