Anonymous zhakowali kolejną rosyjską firmę. Do sieci trafiło 645 tys. e-maili

Międzynarodowa sieć hakerów Anonymous poinformowała w piątek w serwisie Twitter, że włamała się do kolejnego rosyjskiego przedsiębiorstwa. Tym razem ich ofiarą padła firma Enerpred - potentat na rynku urządzeń hydraulicznych w Rosji i krajach WNP.

"Anonymous zhakowali 645 tys. emaili Enerpredu, największego producenta narzędzi hydraulicznych w Rosji i WNP, używanych w przemyśle energetycznym, petrochemicznym, węglowym, gazowym i budowlanym" - czytamy we wpisie.

JUST IN: #Anonymous hacked 645,000 emails (432 GB) from Enerpred, the largest producer of hydraulic tools in Russia and the CIS, specializing in the energy, petrochemical, coal, gas and construction industries.



The documents are available on the #DDoSecrets website. #OpRussia pic.twitter.com/5rsCB2uRiR