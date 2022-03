Anonymous "ukradł" Rosji ich satelity szpiegowskie

Centrum kontroli rosyjskiej agencji kosmicznej Roskosmos na skutek ataku hakerskiego grupy powiązanej z Anonymous straciło kontrolę nad własnymi satelitami szpiegowskimi - poinformowała w środę agencja Ukrinform.

"Grupa hakerów NB65 związana z Anonymous wyłączyła centrum kontroli rosyjskiej agencji kosmicznej Roskosmos. Rosja nie ma już dłużej kontroli nad własnymi satelitami szpiegowskimi" - napisano na kanale Telegram ukraińskich sił zbrojnych.

W nocy grupa NB65 powiązana z #Anonymous wyłączyła Centrum Kontroli Rosyjskiej Agencji Kosmicznej so spowodowało, że #Russia straciła dostęp do swoich szpiegowskich satelitów. #OpRussia #OpKremlin #StandWithUkraine #PutinWarCriminal #Putin via @YourAnonTV pic.twitter.com/DhSFYlYqys

W dniu inwazji Rosji na Ukrainę, w czwartek 24 lutego, Anonymous oświadczyli na Twitterze, że wypowiadają agresorowi cybernetyczną wojnę.

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine