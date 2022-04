Anonymous: mamy dostęp do monitoringu Kremla

Hakerzy z grupy Anonymous poinformowali w czwartek na Twitterze, że włamali się do monitoringu Kremla. Na potwierdzenie swoich słów opublikowali nagrania, na których - jak zasugerowano - widać wnętrze Kremla.

Atak w imieniu Anonymous przeprowadzili hakerzy z grupy The Black Rabbit, którzy twierdzą, że uzyskali dostęp do kamer monitoringu wizyjnego w siedzibie prezydenta Rosji.

"Nie spoczniemy, dopóki nie ujawnimy wszystkich waszych tajemnic. Nie powstrzymacie nas. Jesteśmy w środku" - podkreślili na Twitterze.

JUST IN: Hackers (@Thblckrbbtworld) who operates in behalf of #Anonymous gained access to the Kremlin CCTV system.

They quoted: "We won't stop until we reveal all of your secrets. You won't be able to stop us. "Now we're inside the castle, Kremlin." #OpRussia #Ukraine pic.twitter.com/USezFd9IZB