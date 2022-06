Angela Merkel broni decyzji ws. Nord Stream 2. "Słowa Putina trzeba traktować poważnie"

Były wicedowódca NATO w Europie: Sojusz powinien przygotować się na wojnę z Rosją

By pokonać Rosję, Ukraina potrzebuje “koniecznych narzędzi”, co oznacza, że NATO podejmuje znaczne ryzyko eskalacji. By je zminimalizować, Sojusz powinien przygotować się na najgorszy scenariusz, jakim jest wojna z Rosją – ocenił były zastępca dowódcy sił NATO w Europie generał Richard Shirreff, cytowany we wtorek przez dziennik “The National”. Skrytykował Sojusz za nieaktywność przed wojną.