Andrzej Duda: Wspieramy tranzyt, bo ukraińskie zboże nie jest potrzebne w Polsce

Telus: Dla zboża z Ukrainy proponujemy stworzenie korytarza solidarnościowego Stworzenie korytarza solidarnościowego, tak by ukraińskie zboże nie wpływało do Polski, to nasze rozwiązanie - powiedział minister Robert Telus, pytany przez PAP o próbę rozwiązania kryzysu z Ukrainą. Dodał, że rozwiązanie to poprzednio zadziałało, nie zakłócając polskiego rynku zboża.