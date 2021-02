Andrusiewicz: Uczniowie klas IV-VIII nie mogą teraz wrócić do szkół

fot. Drazen Zigic / Shutterstock

Starsze dzieci ze szkół podstawowych nie mogą teraz wrócić do szkół i stacjonarnej nauki, nadciąga trzecia fala epidemii – powiedział PAP w czwartek rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Wiemy, jakie skutki zdalna nauka i izolacja ma m.in. dla ich psychiki, ale musimy patrzeć na sytuację epidemiczną – dodał.

"Na pewno teraz nie może zapaść decyzja o powrocie wszystkich dzieci do szkół. Trudno też dziś powiedzieć, kiedy to nastąpi. Nie ma na tę chwilę żadnych przesądzonych terminów. Może to zabrzmi banalnie, ale naprawdę najważniejsza jest dynamika zakażeń i +zajętość+ covidowych łóżek" – powiedział rzecznik.

"Zależy nam, by starsze dzieci wróciły do szkół, bo wiemy, jakie zdalna nauka i izolacja rodzą skutki, m.in. dla ich psychiki" – dodał.

Andrusiewicz zaznaczył, że powrót uczniów do stacjonarnej edukacji to jeden z priorytetów odmrażania obostrzeń i ograniczeń. "Ale odpowiedzialnie nie możemy tego teraz zrobić, gdy nadciąga trzecia fala epidemii" – stwierdził.

Główny doradca premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban powiedział w czwartek w Programie I Polskiego Radia, że istnieją przesłanki do tego, by "zacząć rozważać w tych miejscach, w tych województwach, gdzie notuje się małą liczbę zakażeń, by dzieci ze wszystkich klas szkół podstawowych wróciły do nauki stacjonarnej".

Minister Adam Niedzielski pytany w internetowej części rozmowy w RMF FM w czwartek o powrót dzieci do stacjonarnej nauki, powiedział, że "bardzo by chciał, żeby po Wielkanocy dzieci już poszły do szkoły". "To jest taki mój cel i moja orientacja, moje oczekiwanie, ale znowu (...) możemy sobie dywagować, ale rzeczywistość pokaże, gdzie będziemy w sensie rozwoju pandemii na koniec marca" - dodał. (PAP)

