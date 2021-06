Andrusiewicz: Siedmiodniowa kwarantanna dla przyjeżdzających z Wielkiej Brytanii

Szkocja wstrzymuje znoszenie restrykcji z powodu rozprzestrzeniania się wariantu Delta koronawirusa

Obecny poziom restrykcji koronawirusowych w Szkocji zostanie utrzymany do 19 lipca, a powrót do niemal całkowitej normalności powinien nastąpić do 9 sierpnia - ogłosiła we wtorek szefowa tamtejszego rządu Nicola Sturgeon.