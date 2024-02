Anders Breivik w sądzie. Masowy zabójca znów poskarżył się na państwo

Skradziona gitara Paula McCartneya odnalzeiona. Po... 51 latach Po 51 latach udało się odnaleźć skradzioną gitarę Paula McCartneya, której artysta użył do nagrania dwóch pierwszych płyt legendarnego brytyjskiego zespołu The Beatles. Gitary, określanej jako "najbardziej ikoniczny instrument muzyczny wszechczasów", poszukiwała grupa The Lost Bass Project.