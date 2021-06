Ancyparowicz: W tej chwili spekulacje na temat podwyżek stóp nieuzasadnione, należy poczekać na lipcową projekcję

fot. Filip Błażejowski / / FORUM

W tej chwili spekulacje na temat tego, kiedy RPP podniesie stopy procentowe, są całkowicie nieuzasadnione, należy poczekać na lipcową projekcję - powiedziała w telewizji Biznes24 członkini RPP Grażyna Ancyparowicz. Dodała, że RPP musi brać pod uwagę również pesymistyczny scenariusz, ponieważ sytuacja gospodarcza "nadal nie jest dobra".

"W tej chwili spekulacje na temat tego, kiedy RPP wreszcie podniesie te stopy, są całkowicie nieuzasadnione. Zwłaszcza że czekamy wszyscy na lipiec - będzie projekcja PKB i inflacji, i wtedy zobaczymy jak - w świetle tych eksperckich ocen - ta sytuacja będzie się kształtować" - powiedziała Ancyparowicz.

"Chcę zwrócić uwagę na to, że mamy takie branże, w których 80 proc. przedsiębiorstw mówi, że gdyby takie coś (zamykanie gospodarki - PAP) się powtórzyło, to nie przetrwają dłużej niż pół roku. No więc sytuacja gospodarcza nadal nie jest dobra. (...) Chciałabym zobaczyć, jak będzie wyglądała sytuacja zdrowotna pod koniec września, jak ludzie wrócą z urlopu i czy rzeczywiście już nie grozi nam zamrażanie konkretnych branż. Bo jeśli tak, to też nie wiadomo jak ta sytuacja gospodarcza się ułoży. Scenariusz pesymistyczny też musimy brać pod uwagę" - dodała.

"Inflacja, którą mamy, nie ma w ogóle źródeł monetarnych. To jest inflacja, która wynika z pewnych okoliczności nadzwyczajnych, z konieczności tego, że rząd stosował tzw. luzowanie fiskalne, bo nie było innej możliwości, i tak się kształtuje inflacja" - powiedziała Ancyparowicz.

"Oczywiście pomijam wszystkie inne czynniki - klimatyczne i spekulacje na rynkach międzynarodowych, że wszyscy oczekują ożywienia" - dodała.

Jak wynika z szacunku flash GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju wzrosły w Polsce o 4,8 proc. rdr.

We wtorek, 15 czerwca, GUS poda pełne dane o CPI. (PAP Biznes)

