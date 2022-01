Ancyparowicz: W lutym RPP prawdopodobnie zdecyduje się na kolejną podwyżkę stóp proc. o 50 pb

fot. Filip Błażejowski / / FORUM

W lutym Rada Polityki Pieniężnej prawdopodobnie zdecyduje się na kolejną podwyżkę stóp proc. o 50 pb - powiedziała agencji Bloomberg członkini RPP Grażyna Ancyparowicz, której 9 lutego wygasa kadencja w Radzie.

"Wydaje się, że Rada będzie chciała podnosić stopy procentowe w podobnym tempie, przynajmniej w lutym" - powiedziała.

"Kolejne decyzje będą zależeć od reakcji cen na działania rządu, takie jak tarcza antyinflacyjna, zmiany w podatkach" - dodała.

Podczas ostatniego posiedzenia Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy procentowe NBP o 50 pb: referencyjną do 2,25 proc., depozytową do 1,75 proc., lombardową do 2,75 proc., redyskontową weksli o 2,30 proc., dyskontową weksli do 2,35 proc.

Kolejne posiedzenie Rady zostało zaplanowane na 8 lutego.

W rozmowie z agencją Bloomberg Ancyparowicz powiedziała, że wpływ działań rządu na inflację będzie tylko tymczasowy i bank centralny powinien kontynuować zacieśnianie.

"Cały 2022 r. będzie naznaczony możliwą podwyżką stóp" - powiedziała, cytowana przez agencję członkini RPP.

W ocenie Acyparowicz, inflacja CPI w styczniu mogła przekroczyć poziom 9 proc. rdr.

Członkini RPP szacuje, że polska gospodarka w 2021 r. odnotowała wzrost o ok. 6 proc. (PAP Biznes)

pat/ asa/