Analitycy: Kurs Allegro i InPostu z potencjałem zwyżki

Wspierany pandemią wzrost rynku e-commerce w Polsce pozostanie w 2022 roku dwucyfrowy, ale jego dynamika może być mniejsza rdr z powodu spowolnienia gospodarczego - uważają analitycy. Ich zdaniem, kursy Allegro i InPostu mają w bieżącym roku potencjał do wzrostu, po ponad 50-proc. przecenie akcji obu spółek w 2021 roku.

"Wygląda na to, że +spisanie pandemii koronawirusa na straty+ było trochę przedwczesne. W Polsce nie wprowadzono dotąd żadnych lockdownów, ale niczego nie można wykluczyć w przyszłości. W związku z sytuacją epidemiczną, spodziewam się podtrzymania migracji klientów do internetu. Takie spółki jak CCC, czy LPP nie sygnalizują wielkiej fali powrotu do zakupów fizycznych w dłuższym terminie. Polska gospodarka zwalnia, zwyżka stóp procentowych robi swoje" - powiedział PAP Biznes analityk Wood&Company Łukasz Wachełko.

"Wydaje mi się, że spółki internetowe będą sobie w tym roku dobrze radzić. Spodziewam się utrzymania dynamiki wzrostu ubiegłorocznych wyników firm takich jak Allegro czy InPost" - dodał.

Analitycy wskazują jednak na możliwość spowolnienia dynamiki zwyżki rynku e-commerce w Polsce w 2022 roku.

"W mojej ocenie jest szansa na utrzymanie dwucyfrowego tempa wzrostu rynku, e-commerce, ale chyba trudno oczekiwać powrotu do dynamik z pandemicznego roku 2020" - uważa analityk Haitong Banku Konrad Księżopolski.

"Rok będzie nadal dobry dla branży, choć oczywiście po dwóch tak dobrych latach dynamika może nieco spowolnić" - przewiduje analityk Trigon DM Dominik Niszcz.

W listopadzie 2021 roku prezes InPostu Rafał Brzoska przewidywał, że w 2022 roku dynamika rynku e-commerce powróci do przedpandemicznego tempa wzrostu 11-15 proc., po około 15-18 proc. zwyżce w 2021 roku.

Analitycy różnie szacują zwyżkę polskiego rynku w 2021 roku, wskazując na lekkie spowolnienie dynamiki w czwartym kwartale ur.

"Szacunki rynkowe wskazują na tempo wzrostu o około 15-20 proc. i ja się przychylam do tych prognoz" - ocenia Księżopolski.

"Rok 2021 był bardzo dobry dla branży e-commerce, czyli m.in. dla spółek takich jak Allegro oraz InPost. Rozczarowująca nieco była tylko jego końcówka. Zarówno zaraportowane wolumeny InPostu, jak i inne sygnały od spółek z branży wskazują, że grudzień ubiegłego roku był przychodowo słabszy niż można było oczekiwać. InPost podał już dane operacyjne za IV kwartał. O ile za granicą lekko pobili swoje prognozy, to w Polsce minimalnie, ale jednak zabrakło. Jeśli chodzi o zwyżkę polskiego rynku e-commerce, to oceniam, że zwyżka była bliżej 12 proc. przewidywanego przez Allegro niż ok. 15 proc. prognozowanego przez InPost" - wskazuje Wachełko.

InPost poinformował, że w całym 2021 roku w Polsce wolumen paczek zwiększył się o 38 proc. do 424,3 mln sztuk, z czego wolumen przesyłek w paczkomatach zwiększył się o 44 proc. do 354,8 mln sztuk. W samym czwartym kwartale na naszym rynku wolumen paczek zwiększył się o 21 proc. do 126,6 mln sztuk, z czego w paczkomatach wzrósł o 25 proc. do 107,3 mln sztuk. Prognoza InPostu zakładała wzrost wolumenu przesyłek w paczkomatach w Polsce o 45-47 proc. w ubiegłym roku.

"Rok upłynął pod znakiem kontynuacji wzrostów, choć sama końcówka przyniosła lekkie spowolnienie dynamik z uwagi na wysoką bazę związaną z zeszłorocznym lockdownem. Bardzo dobrze wypadł InPost, który już poinformował o wzroście łącznej liczby przesyłek w Polsce o 38 proc., w tym wolumenu w paczkomatach o 44 proc., choć ostatni kwartał nieco zawiódł inwestorów z 25-proc. wzrostem. Natomiast warto zaznaczyć, że w ostatnim kwartale Allegro promowało usługę kurierską poprzez obniżenie progu wartościowego w ramach dostaw objętych programem i strukturalna zmiana rynku polegająca na szybszym wzroście w paczkomatach niż w pozostałych kanałach dostaw paczek została spowolniona. Także model pracy hybrydowej (home office) wpłynął na relatywnie mocniejszą pozycję kurierów wobec paczkomatów. Zakładamy jednak, że udział paczkomatów będzie rósł w średnim terminie" - przewiduje Niszcz.

Grupa InPostu przewidywała w 2021 roku osiągnięcie 3,46-3,56 mld zł przychodów oraz 42-43 proc. skorygowanej marży EBITDA. W 2020 było to odpowiednio 2,532 mld zł i 39,3 proc.

W lipcu InPost sfinalizował przejęcie francuskiego dostawcy przesyłek dla e-commerce na rynku europejskim Mondial Relay za 513 mln euro.

Allegro prognozowało, że skorygowana EBITDA i GMV wzrosną w ubiegłym roku o około 20 proc. Po trzech kwartałach 2021 roku skorygowana EBITDA wzrosła o 28,8 proc. do 1,567 mld zł. Natomiast GMV zwiększyło się o 23,4 proc. do 29,933 mld zł.

Przychody netto Allegro w całym ubiegłym roku miały wzrosnąć o nieco ponad 30 proc. Po trzech kwartałach przychody grupy zwiększyły się o 39,9 proc. do 3,752 mld zł.

Konsensus PAP Biznes zakłada, że przychody netto Allegro wzrosną w 2022 roku o 19,5 proc. do 6,39 mld zł, a EBITDA o 2,3 proc. do 2,3 mld zł.

"W Allegro jesteśmy raczej spokojni o wzrosty GMV, szczególnie biorąc pod uwagę rosnące ceny wielu produktów, natomiast przejściowo wyzwaniem będzie dla spółki rentowność. Zakładamy jednak, że inwestorzy skupią się przede wszystkim na wzroście przychodów, a nie będą negatywnie odbierać przejściowego spadku marż, związanego m.in. z obroną rynku przed innymi graczami, jak Amazon czy Shopee. Niewykluczone, że lekko zmniejszy się udział Allegro w e-commerce, choć nie tak wyraźnie jak w poprzednim roku, natomiast zakładamy że nadal będzie rósł udział spółki w całym (wyraźnie rosnącym) rynku detalicznym" - ocenia Niszcz.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (w cenach bieżących) wyniósł w listopadzie 2021 r. w Polsce 11,4 proc. wobec 8,4 proc. w październiku.

WYRAŹNE DZIAŁANIA KONKURENCJI DLA ALLEGRO I INPOSTU POJAWIŁY SIĘ JUŻ W 2021 ROKU

"Jeśli chodzi o mocniejsze wejście na polski rynek e-commerce Amazona, to zmaterializowało się ono w ubiegłym roku w postaci uruchomienia polskiej strony w marcu oraz wprowadzenia Amazon Prime w październiku. Z +dużej chmury lekko pada+. Z punktu widzenia klienta ciężko znaleźć przewagi nad Allegro. Co prawda, obsługa płatności jest prosta i szybka, bo odbywa się jednym kliknięciem. Jednocześnie aplikacja jest nieprzejrzysta, oferta jest droższa niż na Allegro, czas dostawy dłuższy, a sama forma dostawy jest trochę losowa. Wiadomo mniej więcej, kiedy paczka zostanie dostarczona, ale przed zakupem nie wiadomo, przez którego dostawcę. Z punktu widzenia polskiego klienta, Allegro ma cały czas lepszą ofertę. Niektórych klientów mogła raczej przyciągnąć oferta filmowa Amazona" - powiedział Wachełko.

Amazon uruchomił na początku marca ur. serwis Amazon .pl. Wcześniej polscy klienci mogli korzystać z polskojęzycznej wersji niemieckiej strony platformy. Amazon Prime jest dostępny w Polsce od 12 października. Członkowie Amazon Prime mogą korzystać z nielimitowanych, darmowych dostaw produktów oznaczonych logo Prime do domu, paczkomatów lub punktów odbioru, bez minimalnej wartości zamówienia. Program obejmuje także dostęp do nagradzanych filmów i seriali Prime Video, darmowe gry PC i comiesięczną subskrypcję kanału Twitch na Prime Gaming.

Jak wynika z danych Mediapanel Gemius Polska przygotowanych dla PAP Biznes w listopadzie liczba użytkowników Amazon Prime Video wzrosła w Polsce do 2.160.432 z 1.701.648 w październiku.

"Allegro w mojej opinii powinno być w stanie rosnąć szybciej niż cały rynek, ale pewnie rosłoby szybciej, gdyby nie konkurencja ze strony globalnych graczy, jak Aliexpress czy Amazon. Perfomance i wpływ na rynek Amazona w mojej ocenie pozostaje dużą zagadką. Amazon w swoich komentarzach wspominał, że jest zadowolony ze startu platform na polskim rynku. Faktycznie baza klientów dość dynamicznie wzrosła. Tylko pytanie jest, ile z tego wzrostu dotyczyło klientów realnie zainteresowanych ofertą handlową Amazona, a ile z faktu zakupu atrakcyjnej oferty video Amazon Prime" - ocenia Księżopolski.

Z danych Mediapanel Gemius Polska przygotowanych dla PAP Biznes wynika, że liczba użytkowników allegro. pl i aplikacji Allegro wzrosła w grudniu 2021 r. do 21.867.084 z 21.795.318 w listopadzie. W tym okresie liczba użytkowników aliexpress. com i aplikacji Aliexpress spadła do 12.000.960 z 13.066.434 w listopadzie, a liczba użytkowników Amazon (.pl, .de, .com, .co, .uk - ruch generowany z Polski) wzrosła do 7.328.718 z 6.316.866 w listopadzie.

Także dla InPostu w ubiegłym roku konkurencja w zakresie urządzeń paczkowych się zwiększyła.

"W przypadku InPostu w ubiegłym roku zmaterializowała się konkurencja dla paczkomatów w postaci automatów paczkowych Allegro, PKN i Poczty Polskiej. Nie jest to duża konkurencja, zwłaszcza, że InPost z tegorocznym planem braku podwyżki cen, pomimo wzrostu cen benzyny, energii elektrycznej i inflacji, to pewnie konkurencje trochę +przydusi+" - ocenia Wachełko.

Allegro rozpoczęło w listopadzie uruchomianie własnej sieci automatów paczkowych. Początkowo miało ich być ponad 600, a do końca 2022 roku co najmniej 3.000.

PKN Orlen informował we wrześniu, że ma około 200 automatów paczkowych. Do końca 2021 roku miało ich być 500, a w ciągu roku ich liczba miała wzrosnąć do około 2.000.

Poczta Polska planowała, że w 2022 roku będzie mieć przynajmniej 2 tys. automatów paczkowych.

Na koniec 2021 roku InPost miał w Polsce 16.445 paczkomatów, wobec prognozowanych 16.000-16.300. Grupa miała na koniec ubiegłego roku łącznie 20.367 paczkomatów. W segmencie międzynarodowym było to 3.922 paczkomatów, z czego na Wielką Brytanię i Włochy przypadało 3.609 paczkomatów, a na przejęty Mondial Relay 313 urządzeń.

KURSY ALLEGRO I INPOSTU Z POTENCJAŁEM WZROSTU, PO PONAD 50-PROC. PRZECENIE W 2021 ROKU

"Zarówno Allegro, jak i InPost odnotowały w ubiegłym roku dotkliwe spadki. Kurs Allegro w ostatnich dniach odbija, ale InPostu mniej. W ubiegłym roku przez dłuższy czas mieliśmy taką sytuację, że gdy Nasdaq spadał, to kursy obu spółek też zniżkowały. Gdy pojawiały się informacje, że jakaś firma chce uruchamiać w Polsce automaty paczkowe, kurs InPostu spadał. Podobnie było w przypadku wejścia Amazona i uruchomienia Amazon Prime, które negatywnie wpłynęły na notowania Allegro. A gdy były jakieś pozytywne informacje typu uruchomienie fulfilmentu przez Allegro czy zapowiedź przejęcia Grupy Mall, to kurs nie reagował tak mocno. To było dość niesymetryczne" - podkreśla Wachełko.

Allegro informowało w listopadzie, że ma umowę przejęcia 100 proc. udziałów w Mall Group a.s. oraz WE|DO Cz s.r.o. od PPF, EC Investments i Rockaway Capital za łączną kwotę 881 mln euro. Transakcja zostanie sfinansowana w ok. 53,7 proc. środkami pieniężnymi i nowym długiem, oraz w ok. 46,3 proc. akcjami lub środkami pieniężnymi.

Allegro podało wówczas, że przejmowany biznes obejmuje aktywa e-commerce Grupy Mall oraz aktywa logistyczne WE|DO w Czechach, Słowacji, Węgrzech, Słowenii, Chorwacji i Polsce. Na koniec roku finansowego kończącego się w marcu 2021 roku Grupa Mall osiągnęła GMV w wysokości 4,3 mld zł, marżę brutto na poziomie 14 proc. i dodatni poziom EBITDA. Wartość transakcji to równowartość GMV za okres 12 miesięcy do marca 2021 roku i ok. 7,2x zysku brutto za okres 12 miesięcy do marca 2021 roku.

Zamknięcie transakcji planowane jest w pierwszej połowie 2022 roku. Niszcz w tegorocznych prognozach uwzględnia konsolidację Mall od połowy roku, co znacząco wpłynie na przychody, ale w przypadku wyniku operacyjnego raczej nie oczekuje istotnej kontrybucji w początkowym okresie po przejęciu.

"W związku z prognozowanym w tym roku spowolnieniem gospodarczym, to Allegro, które jest marketplace'em z lekkim modelem biznesowym, jeśli chodzi o aktywa i relatywnie niską dźwignią operacyjną, to jest lepiej +wyszczepione+ na spowolnienie. InPost ma sporo swoich własnych aktywów i dźwignię operacyjną, która ich pociągnęła mocno w górę, jeśli chodzi o rentowność w Polsce w ostatnich dwóch latach. Spowolnienie gospodarcze może oznaczać coraz mniejsze wypełnienie rosnącej liczby paczkomatów w naszym kraju. A to może oznaczać pogorszenie rentowności. Przy spowolnieniu gospodarczym Allegro wydaje się lepiej wypadającą stroną tego tandemu" - ocenia Wachełko.

Dodał, że Allegro jest spółką benchmarkową, a InPost outbenchmarkowy. Analityk spodziewa się w tym roku wzrostu kursów obu spółek, ale w większym stopniu Allegro.

"Potencjał na pewno jest, ale wszystko będzie zależeć od tego, jak będą sobie radziły te firmy na coraz bardziej konkurencyjnym rynku e-commerce. To wydaje się być na dziś głównym zmartwieniem inwestorów" - podkreśla Księżopolski, pytany, czy w 2022 roku możliwy jest wzrost kursów obu spółek.

Akcje Allegro są notowane obecnie po ok. 44 zł za sztukę. Podczas debiutu na GPW 12 października 2020 r. kurs wzrósł na otwarciu o 51,2 proc. do 65 zł w porównaniu z ceną z oferty publicznej na poziomie 43 zł. Na zamknięciu sesji cena akcji wyniosła 70 zł, notując wzrost o 62,79 proc. To była największa oferta publiczna w historii GPW. W kolejnych dniach zwyżki były kontynuowane. Rekord notowań padł 27 października 2020 roku, gdy cena podskoczyła do 94,64 zł. Potem walor zaczął tracić na wartości, spadając w ubiegłym roku o ponad 54 proc. do 38,86 zł.

Allegro wchodzi w skład indeksu WIG20.

Rok temu inwestorzy objęli całą ofertę publiczną 175 mln akcji InPostu po cenie 16 euro za jedną akcję. Akcje InPostu zadebiutowały pod koniec stycznia 2021 roku na giełdzie Euronext Amsterdam po 18,42 euro za sztukę. Na koniec ubiegłego roku były notowane po 10,46 euro, co oznacza spadek o 56,8 proc. od debiutu. W piątek wyceniano je na 8,11 euro za sztukę.

Przegląd aktualnych rekomendacji dla Allegro i InPostu.

SPÓŁKA DATA WYDANIA BIURO MAKLERSKIE REKOMENDACJA WYCENA Allegro 10.01.2022 Exane Neutralnie 34 zł Allegro 16.12.2021 BM mBanku Kupuj 42,50 zł Allegro 16.09.2021 Jefferies Kupuj 85 zł Allegro 16.09.2021 VTB Capital Sprzedaj 55 zł Allegro 26.04.2021 Trigon Kupuj 75 zł Allegro 16.02.2021 Goldman Sachs Kupuj 91 zł InPost 16.09.2021 BofA Neutralnie 16,5 euro InPost 20.07.2021 Citi Kupuj 24,5 euro InPost 15.06.2021 HSBC Kupuj 21 euro InPost 12.04.2021 Wood&Company Trzymaj 16,3 euro InPost 09.04.2021 JP Morgan Przeważaj 25 euro InPost 09.03.2021 Goldman Sachs Neutralnie 18 euro InPost 09.03.2021 Exane Neutralnie 17 euro

Źródło: PAP Biznes

Wyniki Allegro (dane w mln zł za cztery kolejne kwartały na koniec września 2021 i prognoza na 2022 rok)*

Spółka Przychody % rdr EBITDA % rdr Zysk netto % rdr Przychody EBITDA Zysk netto Allegro 5051,2 44,1 2045,6 40,7 1150,5 308,1 6386 2296 1197

Źródło: Dane spółki, obliczenia własne.

Ewa Pogodzińska (PAP Biznes)

