Analizy: Saldo wpłat i wypłat z funduszy TFI we wrześniu wyniosło prawie -1,0 mld zł

Po nieco lepszym dla branży funduszy inwestycyjnych sierpniu, we wrześniu znów klienci chętniej wypłacali z nich pieniądze. Saldo wpłat i wypłat wyniosło prawie -1,0 mld zł - wynika z szacunków portalu Analizy pl.

Wrzesień był tym samym dwunastym z rzędu miesiącem z ujemnym bilansem sprzedaży. W tym czasie klienci wypłacili z funduszy TFI łącznie ponad 31 mld zł netto.

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, niemal wszystkie segmenty rynku odnotowały we wrześniu przewagę wypłat. Jedynie fundusze PPK zasilane co miesiąc wpłatami pracodawców i pracowników zakończyły miesiąc z nadwyżką wpłat, sięgającą 342 mln zł.

Analizy pl wskazują, że we wrześniu nastąpił ponowny odwrót klientów z funduszy dłużnych długoterminowych. Po dwóch miesiącach napływów rzędu +0,4 mld zł, we wrześniu klienci wypłacili z nich prawie 100 mln zł netto. Fundusze obligacji krótkoterminowych zakończyły wrzesień z przewagą umorzeń (-0,43 mld zł), podobnie jak obligacji korporacyjnych (-0,34 mld zł) i obligacji zagranicznych (-0,08 mld zł). Jedynie grupa funduszy obligacji "pozostałych", do których zaliczają się fundusze obligacji samorządowych, zanotowały we wrześniu przewagę wpłat +116 mln zł

Łącznie z funduszy dłużnych klienci wypłacili we wrześniu ponad 0,8 mld zł netto.

Ujemny bilans sprzedaży odnotowały we wrześniu także fundusze akcyjne. W przeciwieństwie do sierpnia najwięcej środków klienci wypłacili z funduszy akcji zagranicznych (-147 mln zł netto), podczas gdy fundusze akcji polskich zakończyły miesiąc na minimalnym plusie (+2 mln zł), przede wszystkim dzięki wpłacie 45 mln zł do jednego z funduszy dedykowanych.

We wrześniu na minusie były także fundusze mieszane (prawie -100 mln zł), absolute return (prawie -60 mln zł) oraz surowcowe (-120 mln zł). (PAP Biznes)

