Spółki z GPW pod lupą analityka technicznego. KGHM, Orlen, Allegro...

Klabater wyda 16 III grę "Defend the Rook"

Klabater wyda 16 marca 2023 r. grę "Defend the Rook" na konsolach PlayStation 4 i Xbox One - poinformowała spółka w komunikacie. Spółka zgodnie zapowiedziami w marcu wyda jeszcze "Iris and the Giant" i "Strategic Mind: Spectre of Communism".