Analityk: banki mogą pokazać w III kw. dobre wyniki

Wyniki sektora bankowego za sierpień były bardzo dobre i cały III kwartał zapowiada się dla banków dobrze, jednak o obrazie kwartału zadecydują wrześniowe dane, wówczas bowiem będzie wiadomo, czy banki zawiązały dodatkowe rezerwy na COVID-19 i franki. Dobre wyniki nie przełożą się na poprawę sentymentu do sektora ze względu na obawy związane z pandemią - ocenia analityk BM mBanku Michał Konarski.

"Trzeci kwartał powinien być dla banków dobry. Sierpień pod względem zyskowności sektora był najlepszym miesiącem w tym roku, nawet luty był gorszy niż sierpień. To co zaskoczyło pozytywnie to niskie saldo rezerw. Koszty ryzyka skorygowane o liczbę dni w miesiącu wyniosły 68 pb, widać więc, że koszt ryzyka powrócił do poziomów sprzed roku" - powiedział PAP Biznes Michał Konarski.

"W drugim kwartale banki przebiły oczekiwania rynkowe, ale reakcji na kursach i na sentymencie do sektora nie było, ponieważ wszyscy się obawiali, co będzie dalej. Myślę, że teraz może być podobnie - wyniki za III kwartał mogą być bardzo dobre, wyższe niż analitycy oczekiwali w całorocznych prognozach, ale nie przełoży się to na sentyment, bowiem wszyscy będą patrzeć na to, jak może się rozwinąć pandemia i jakie mogą być jej konsekwencje" - dodał.

Zgodnie z danymi NBP zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-sierpień 2020 roku wyniósł 5,65 mld zł, co oznacza, że spadł o 46,6 proc. rdr. W samym sierpniu zysk wynosił 1,3 mld zł, czyli spadł rdr o 13,3 proc.

Saldo rezerw wyniosło w okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2020 roku 8,1 mld zł, rosnąc rdr o 28,1 proc. W samym sierpniu saldo rezerw wyniosło 713 mln zł, czyli było o 18 proc. niższe niż rok wcześniej (866 mln zł).

"Obraz III kwartału rysuje się dość dobrze – +wychodzenie+ firm i klientów indywidulanych z wakacji kredytowych przebiega znacznie lepiej, niż można było wcześniej oczekiwać" - powiedział Konarski.

"Bardzo dobrze wygląda saldo rezerw. Trzeba jednak pamiętać, że u większości klientów banków wakacje kredytowe kończą się później - we wrześniu, październiku i listopadzie - więc to nie jest jeszcze moment, by oceniać, jak naprawdę wygląda sytuacja" - dodał.

Całkowite przychody operacyjne netto w okresie styczeń-sierpień 2020 roku wyniosły 45,4 mld zł, co oznaczało spadek o 5,6 proc. rdr. Koszty administracyjne były na poziomie 23,5 mld zł, spadając rdr o 1,5 proc.

Wynik odsetkowy w sierpniu spadł 13 proc. rdr, a wynik prowizyjny wzrósł o 8 proc.

"Należy się spodziewać, że marża odsetkowa zanotuje dołek w III kwartale i potem zacznie się odbijać. Marża w czerwcu wyniosła 2,07 proc., w lipcu 1,92 proc., a sierpniu 1,91 proc. więc od lipca utrzymuje się na podobnym poziomie. Wynik prowizyjny jest rok do roku wyższy o około 100 mln zł, co jest niezłym wynikiem ze względu m.in. na niższe obroty na kartach, ale miesiąc do miesiąca widzimy tutaj lekki spadek. Proces podwyżek prowizji i opłat jest długoterminowy, nie widać tego od razu na tej linii przychodowej" - powiedział Konarski.

Analityk ocenił, że prawdziwy obraz sytuacji banków będzie znany wraz z publikacją danych sektora za wrzesień, bowiem jest ryzyko, że właśnie w tym miesiącu banki zdecydują się zawiązać dodatkowe rezerwy.

"Generalnie sierpień był bardzo dobrym miesiącem, ale nie wysuwałbym konkluzji na cały kwartał, bo we wrześniu banki mogły zwiększyć rezerwy" - powiedział Konarski.

"Trzeba pamiętać, że banki zwykle +dorezerwowały się+ w ostatnim miesiącu kwartału, więc wrzesień będzie kluczowy – zobaczymy, czy banki będą zawiązały więcej rezerw związanych z COVID i czy zwiększą rezerwy związane z portfelami kredytów frankowych" - dodał.

Wyniki giełdowych banków w II kwartale okazały się na ogół lepsze od oczekiwań rynkowych, poprawa wynikała głównie z wyższych przychodów podstawowych i niższych kosztów. Bez uwzględnienia straty Alior Banku zysk ośmiu banków wyniósł wówczas 2,2 mld zł i był 12 proc. wyższy niż oczekiwano. Zysk netto w II kwartale spadł 41 proc. rdr i wzrósł 62 proc. kdk. (PAP Biznes)

