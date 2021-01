Analityk: Skala odbicia gospodarczego może rozczarować inwestorów

KGHM – powrót króla. Akcje są najdroższe w historii

KGHM nazywany był niegdyś "generałem hossy" i - mimo Skarbu Państwa w akcjonariacie - był najlepszym kandydatem do miana króla GPW. Później gwiazda spółki przygasła, jednak ostatnie miesiące to prawdziwy powrót króla. Akcje KGHM są najdroższe w historii, a pod względem kapitalizacji ustępuje on tylko Allegro.